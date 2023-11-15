韓女遭性侵6年逼食避孕藥　生母前受辱終墮樓亡　獸父判刑出爐

韓國富川市發生十分離譜的倫常性侵案！當地有男子性侵只有國小的繼女長達6年半，甚至強迫她服用避孕藥，更在她母親面前犯案，而繼女向母親投訴，不但不受理，還要求她向繼父撒嬌，導致她承受巨大精神壓力，其後變得依賴煙酒來麻醉自己。事件終在去年被揭穿，最不幸的是，在繼父被捕1周後，繼女便墮樓身亡。涉案繼父早前因親屬間性侵、猥褻未成年人及性騷擾兒童等罪受審，法庭考慮受害人生前所受的痛苦，予以嚴懲，判被告入獄25年。



事主遭繼父性侵逾6年，更被迫食避孕藥及在生母面前受辱。（示意圖／gettyimages）

綜合韓國媒體報道，事件發生在2016年5月，事主當時正讀小學，她每隔2周會回家與親生母親見面，而生母與繼父於2016年起同住，並一起經營薄餅店。繼父看準繼女要在經濟上依賴他，加上繼女初期曾與母親分隔兩地，利用她對母親的思念與情感依賴，造就了向繼女伸出狼爪機會，不斷性侵她，一直持續到2022年11月才被揭穿。

期間繼女在2019年搬回生母家同住，繼父更明目張膽犯案，一旦繼女拒絕發生關係便被他罰禁足，或是要挾一家人分開住，令繼女無奈承受。繼父又鼓勵她喝酒、抽煙，甚至離譜到與繼女在生母同桌喝酒時性侵她。

繼女不堪多年被辱，向母親投訴，母親不但沒有保護她，反而勸她多向繼父撒嬌，以滿足繼父獸慾，讓少女不堪精神壓力崩潰，曾多次企圖輕生，而繼父知情後，再進一步強迫她服用避孕藥以繼續性侵。

繼女要依賴酒精來減少心中痛苦，一度因酒精中毒須入院接受治療。最可悲的是，在去年繼父被起訴後1周，繼女在酒醉狀態下從屋頂墮樓身亡。（示意圖，非當事人）

至去年底事件被揭穿，警方接手調查後，繼父獸行才停止，可是繼女卻要依賴酒精來減少心中痛苦，一度因酒精中毒須入院接受治療。最可悲的是，在去年繼父被起訴後1周，繼女在酒醉狀態下從屋頂墮樓身亡。

最後繼父於本月3日，因親屬間性侵、猥褻未成年人、性騷擾兒童等罪，被法院判監25年。法官認為，雖然受害少女失足或輕生而死，但考慮到到她生前所受的痛苦經歷，必須嚴懲被告。