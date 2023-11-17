西客！女子手機遺網召車　要求司機50公里外免費送回：不送就投訴

自己不小心遺留手機在車上，反而誣蔑司機「偷手機」？內地1名女子透過網召車平台叫車，卻不慎把手機漏在車上，事後竟要求司機免費從50公里外送回。由於距離甚遠，司機稱要收取相應車費約100人民幣（約110港元），或可將手機送到警署由女子自行取回，女子即拒絕並不滿威脅要投訴司機，甚至冤枉對方「偷手機」。兩人在電話上爆發激烈口角，最終司機將手機送回給女子，而女子亦同意支付200人民幣（約220港元）費用。



內地1名女子搭乘順風車時，不慎將手機遺留車上，事後反而指責司機有責任將手機免費送還。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，近日廣東廣州1名女子透過叫車服務搭乘順風車前往肇慶，其間不慎將手機遺留在車上，到埗一會才發現，便致電司機要求他即時送還手機。不過，司機當時已經在回廣州的高速公路上，離女子所在地方已有50公里遠，於是提出要按正常叫車的價格收費，即需收取約100人民幣（約110港元）車費。

女乘客聽聞要收費後即不滿表示「什麽意思，我東西掉你車上了，你給我送過來還要收我錢」。司機隨即反駁稱行駛油費都是成本，「我又不是搞慈善，我過去我要成本的」，而且他認為是女子自己不小心弄丟手機，他沒有義務送回去，於是打算將地址定位傳給她，建議她自行坐車過來。女子仍不依不饒地要求司機免費送還手機，甚至要挾會向叫車平台投訴司機。

+ 1

從網上流傳的車內監控影片可見，司機與女子一直未能達成共識，司機遂提出可以將手機放到廣州派出所，讓女子自行取回，但女子堅持要司機免費送回手機，稱「不行！你必須給我送過來！」。司機隨後與女子口角，司機指「你自己丟的東西跟我有什麼關係」，沒想到女子反咬一口，「我東西丟在你車上跟你沒關係嗎？」，甚至誣告司機「你偷了我的手機」。

雖然兩人鬧得不快，但司機後來還是將手機送回，而女子情緒緩和後亦同意支付200人民幣（約220港元）費用。

影片引起網民熱議，不少人狠斥女子厚顏無恥，自己不小心弄丟了手機反而誣陷司機偷手機，「這女的不太地道，司機也沒有完全免費的義務，得需要酌情費用」、「她自己掉車上的，關司機什麽事，這種能送過來一般都得多給點錢」、「愈講愈離譜，還偷」、「可不可以告他誹謗？」。還有網民建議司機送到較遠的地方「出一口氣」，「送到附近派出所，讓這廝自己去取」、「建議送到外地，讓她去外地拿」、「送國外去吧！」。