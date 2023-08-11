公道！機場客遺手機　的士司機提議咁交回：客人開心，司機安樂

匆忙時的確容易有遺漏物品。日前有的士司機表示，有前往機場的乘客下車後發現手機遺留在後座，司機遂建議將手機送回，但會按咪錶收費，乘客欣然同意。有網民認為司機做法公道，幫到乘客之餘，自己又不會吃虧。



有的士司機發文分享遇到乘客遺留手機在的士上，他將手機車回給對方並按錶收費，處理手法獲網民讚揚。（《降魔的2.0》劇照）

該名司機在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發帖，表示日前清晨接了張「千足機場」按錶收費訂單，乘客下車後突然致電稱遺留了手機。司機回頭一看，發現乘客手機的確在後座上，即表示可以按錶收費送回機場，而乘客亦欣喜同意。到達後，咪錶顯示50多元，而乘客給了60元，司機事後指「客人開心，司機安樂，何樂而不為？！」。

帖文引起網民熱議，有人就擔心「如果車返畀佢嘅時候佢唔肯畀錢，又如何呢」，更指乘客可能報警處理，然後還是物歸原主，卻要花時間去警署處理，最終得不償失；亦有網民認為，「最起碼都收來回啦」、「你唔好搞爛個市，第日啲客連車費都唔畀。佢哋只會得寸進尺」。

而樓主就回應「不能以小人之心度君子之腹」，大度之心令網民佩服。大部分網民都讚揚司機，既沒有拾遺不報，也沒有提出要「貼士」，「以你為榜樣」、「好人難為，抵讚！」。