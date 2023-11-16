直擊學神考肥佬！貨van使過燈位順利轉彎　犯1錯誤極危險即時玩完

學車考車有不少「扣分位」要注意，一時犯錯隨時要「肥佬」重考。網上流傳「車cam（行車記錄器）」片段，顯示有「學神」在土瓜灣進行駕駛考試時，按交通燈號順利開車轉彎，可是轉彎時疑因太過緊張，竟直接轉至相反方向行車線，逆線駛了數十米才返回正確路線，情況危險，嚴重錯誤變相即時宣布考試失敗。網民看過學神的「蝦碌」表現議論紛紛，有人認為是緊張影響發揮，有人卻質疑考生根本未準備好，「係咪冇練過條（路）線？」。



網上流傳「車cam」片段，顯示有「學神」在土瓜灣進行駕駛考試，轉彎時疑因太過緊張，竟直接轉至相反方向行車線。（fb「黃大仙區友」影片截圖）

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該段「車cam」影片顯示事發時間為周一（11月13日）下午2時51分左右，可見片主駛至土瓜灣農圃道，在燈位前等候右轉往天光道，前方為1輛白色輕型貨車，車尾掛有「駕駛考試」告示牌，正亮起指示燈示意準備右轉。根據運輸署駕駛考試路線資料，輕型貨車當時正處於路試最後部份，右轉往天光道便會返回試場。

片中可見，為了不妨礙「學神」進行駕駛考試，片主特意提早停下，預留較遠距離避免給予壓力。當交通燈轉為綠燈後，輕型貨車順利起步開車，一直亮着指示燈同時右轉，可是「學神」似乎太過緊張，竟直接轉往距離較近的相反方向行車線，變相逆線行車。

由於逆線行車屬嚴重錯誤，片中「學神」即使未返回試場，基本上也能判定考試「肥佬」。（fb「黃大仙區友」影片截圖）

目擊過程的片主雖感愕然，但是愛莫能助，在路中慢駛轉彎後，才看到輕型貨車於影線位置切線，返回正確行車線。由於逆線行車屬嚴重錯誤，片中「學神」即使未返回試場，基本上也能判定考試「肥佬」，猶如「提早考完」。

片段引起網民討論，有人認為學神本來順利開車轉彎，認為其駕駛能力應沒大問題，估計因緊張而影響表現，「個彎明明轉得幾順」、「太緊張喇」、「可以落車畀阿SIR揸返去喇」。不過也有人質疑考生根本未熟練路線，「係咪冇練過條（路）線？」、「想行捷徑？」、「我唔識都知行開面嗰條啦」、「肥咗仲好，少個炸彈，日練夜練，連入邊條線都唔知」。