這個資深同事真是不要臉！明明欠人家錢，還一副理所當然的樣子。馬來西亞有打工仔不滿發文，指有比他高級的資深同事某天忙於工作，便幫對放方買盒飯回公司。沒想到，同事遲遲不還錢，追討時還諷刺說:「你不可以請我吃一餐咩？你有這樣窮咩？」，好在上司出面要求他趕快還錢，他才不情不願地轉帳。帖文引來網民指該同事行為寒酸，更反嘲「13塊都要欠的人更窮」、「他的人品只值13塊」。



大馬有打工仔幫同事買外賣，追討飯錢卻被嘲「你有這樣窮咩？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

幫同事買飯事件

「這麼不要臉的人還是第一次見！」該打工仔在facebook群組「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」發帖，指某天中午有資深同事因為有工事要忙，所以沒有和其他同事外出吃飯，並讓樓主幫忙打包午餐。樓主於是幫對方打包一盒飯，並支付了馬幣13令吉（約22港元），回公司後不想打擾對方工作，天真相信對方會主動還錢。

兩天後都未收到飯錢

結果兩天過去仍未收到飯錢，樓主以為對方忘記了便和該同事說「前天的飯錢你還沒還我是不是？我怕你忘記所以提醒一下」，不料對方竟然語出驚人稱「十幾塊罷了，你不可以請我吃一餐咩？你有這樣窮咩？」。

上司出面反擊

樓主當下被氣到說不出話，幸得上司出面反諷對方「就算有錢為什麼要請你？你很窮咩？還人家錢啦」。 對方才一臉不甘願以電子支付方式「找數」。樓主亦經一事長一智，直言「以後這種人不要說13塊，就算1塊錢我（都）不要給他佔便宜」。

樓主事後直言「以後這種人不要說13塊，就算1塊錢我（都）不要給他佔便宜」。（《漢摩拉比小姐》劇照）

網民都認為該同事庹縮寒酸，「13塊都要欠的人更窮」、「大家都是打工拿薪水，沒有很富有」、「他的人品只值13塊」、「不是有沒有錢的問題，是根本沒有義務請，又不是你的誰」、「請客可以，欠錢必須還」；亦有人大讚樓主上司「路見不平拔刀相助」正義感，「明明不關工作的事情都會幫你出頭，好好珍惜你的主管」。

另有人提議可用以下方式反擊，「下次叫他打包，然後不要還錢」、「是我的話集體出去吃，在全部人面前對那位說：『前日打包錢你還沒還，對不？這樣今天我的午餐算你咯，謝謝啊！』，吃貴一點，殺他一個措手不及」。

（FB「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」）