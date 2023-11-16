短裙女過馬路疑錯方向？下秒被車撞到飛起片瘋傳　網民話地點係…

無論是行人還是駕駛者，都應該仔細留心路況！日前有直擊車禍的車cam影片在網上瘋傳，只見1名穿短裙的長髮女生橫過馬路時，只望向左邊留意對面行車線的車輛，卻未有察覺眼前右邊有車輛駛至，結果踏前一步即被汽車猛撞至飛倒地，久久未能起身。有網民認出事發地點是在澳門，又指短裙女雖大意「望錯方向」，但認為涉事汽車車速頗快，指司機亦有責任留意行人狀況，避免發生車禍。



網傳澳門1名穿短裙的長髮女生橫過馬路時「望左唔望右」，遭右邊駛至的汽車撞飛。（FB影片截圖）

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從網上流傳的車cam片的顯示資料可見，車禍發生於今日（16日）上午11時33分，1名身穿黑衫黑短裙的長髮女子欲橫過馬路時，被1輛白色汽車撞飛倒地。當時女子拿着手機穿過停泊路旁的汽車之間，準備越過雙線雙行、即2條行車線走到對面街的酒店，惟的頭部轉向顯示是望向對面車線左方駛來的車輛，卻沒留意近在眼前的馬路會有汽車從右方駛至。

女子再踏前一步，即被右方高速駛至的白色汽車撞到飛起，再飛跌重摔在地上，之後疑似被撞暈不能動彈。白色車男司機急剎後慌忙下車查看女子情況。附近亦有途人聞聲駐足觀看，但暫未知女子傷勢及後續情況。

白色車急剎後，男司機慌忙下車查看受傷女子情況。（FB影片截圖）

拍下事發過程的車cam片在網上瘋傳，並轉載到香港的社交網站，並引來網民熱議，有人認為捱撞女子過馬路前未有仔細觀察路況才釀成意外，「望都唔望右邊！咁過馬路抵鬧啦」、「啲車右邊嚟佢望左邊，吹漲！」、「過馬路一定要前後左右望曬」；但亦有網民認為白色車司機同樣有責任，「架車都好快下」、「睇睇對面線嘅車速一比較就明顯過快，在咁嘅街仔開車都咁快，駕駛態度好有問題」。不過，有網民就認為涉事車輛車速合理，「係咪要下下行20（公里時速）先叫良好駕駛態度呀？」、「唔話個女仔老奉過馬路，走嚟話人揸得快」。