疑父母疏忽無關好車門　U形轉彎孩子被甩飛出車　捱2車撞影片瘋傳

接載兒童時更應小心安全！馬來西亞日前發生一宗可怕交通意外，疑因父母疏忽沒鎖好車門及沒幫孩子扣好安全帶，當汽車在紅綠燈處急速轉彎時，後座車門突然被打開，1名孩子從車內被甩飛下來。孩子摔出車外後，再慘遭後方兩輛汽車接連撞飛，直至附近1名電單車司機將他抱起載到路旁安全位置。

有停在該路口之汽車的行車記錄儀（車Cam）將整個過程拍下，司機之後將片段上傳到網上，引起極大迴響。當地警方表示，暫未接獲相關交通意外報案，並正調查兒童身份，促請接載兒童的司機、「車Cam片」持有人主動協助調查。



馬來西亞1名孩子疑因父母疏忽沒鎖好車門，轉彎時被甩飛下來，再慘遭後方兩輛汽車接連撞飛，（FB影片截圖）

事發於馬來西亞吉蘭丹州哥打巴魯縣，昨日（17日）下午5點42分左右，1名兒童意外被甩出車外，再接連遭後方2輛汽車撞倒。

該段長約1分鐘的「車Cam片」在多個社交平台上流傳，從影片所示，一輛黑色SUV在紅綠燈處「U形」轉彎時，後座車門突然打開，1名兒童從車上跌出來，而汽車轉彎後嘗試緊急停泊在路邊。

孩子跌落地上後向前滾動了數圈，就被後方那輛準備轉彎的白色私家車左前轆擦撞。孩子被推行約半米後趴在地上，但很快從地上爬起來，可就在他站起來、踉蹌着走了數步後，就被後方一輛紅色汽車再次撞倒。紅色汽車緊急剎停，隨後的車流也即時停下。而孩子被撞飛倒地後，仍再嘗試爬起來往回走，並四處張望，似是在尋找父母的汽車。

+ 2

有不少路過的電單車司機紛紛停駛在旁，有司機擋在孩子與車流中間，也有司機下車前往查看孩子情況。其中1名電單車司機抱起孩童放到身前，將他載到馬路旁的安全位置，之後相信是孩子的父母從黑色車飛奔過來。相關影片在馬來西亞多個社交平台及群組傳開，而該兒童傷勢未明。

馬來西亞警方證實，事發於哥打巴魯縣蘇丹耶哈也路的三岔路口。哥打巴魯縣警區主任莫哈末羅斯迪助理總監透露，警方正調查兒童身份及其所乘坐的車輛，初步相信是大人疏忽，未有幫後座兒童扣上安全帶及未有檢查後座車門是否鎖上，導致汽車轉彎時將兒童甩出車外。目前警方暫未接獲相關交通意外報案，促請接載該名兒童的司機、「車Cam片」持有人主動協助調查。