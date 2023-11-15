上水外賣員駕電動單車　行人路上風馳電掣險撞人　街坊擔心即報警

不少「步兵」外賣員為增加送餐效率會選擇踏單車，有人甚至違法駕駛電動單車，貪圖節省氣力。早前有上水街坊見到有外賣員在行人路上駕駛電動單車，形容車速頗快，而路上有大量行人包括兒童及長者。街坊指外賣員飛馳期間險撞到1名老婦，覺得造成危險，因而報警求助。網民批評在行人路駕駛電動單車的行為「罔顧安全，無人執法」、「根本無人捉，當正合法咗咁，全港成街都係，有時喺行人路行，仲XX你阻住佢」。



男子手持外賣，隨後駕駛電動單車，相信正前往送餐。（facebook群組「祥龍圍邨 & 清河邨」圖片）

樓主在facebook群組「祥龍圍邨 & 清河邨」圖文並茂指，本年11月4日下午大約1時，見到1名男子在上水中心對開行人路駕駛電動單車，單車車尾設有黑色食物保溫箱。他指男子手持食物下樓，駕駛電動單車高速在行人路上行駛，相信正前往送餐，「行駛速度好快，左穿右插，當時大量行人，包括兒童及老人」，更稱對方「差少少撞到個90幾歲阿婆」。

樓主留意到該輛電動單車的牌子，根據廠家官網，顯示該型號的摩打達到400W，最高時速達每小時45公里，批評「已報警，無法無天」。

帖文引來多名網民批評，直指在行人路駕駛電動單車的行為「罔顧安全，無人執法」、「根本無人捉，當正合法咗咁，全港成街都係，有時喺行人路行，仲XX你阻住佢」，甚至有人認得該名外賣員，「佢都有在清河邨出現」。

樓主留意到該輛電動單車的牌子，根據廠家官網，最高時速每小時45公里。（facebook群組「祥龍圍邨 & 清河邨」圖片）

警方過往多次指出，電動可移動工具不適合於行人道或單車徑上使用，任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

政府近期就電動單車等電動可移動工具展開研究，建議相關工具的使用者必須年滿16歲，使用時須戴上頭盔，而且計劃制定認證安排，所有電動可移動工具必須先經由認證機構評估，如合規格才會獲認證，同時貼上二維碼標記，方便人員執法時掃讀二維碼，從而得知該工具的資料。政府亦要求電動可移動工具最高時速只能達到25公里，並需設有有效的剎車或停車系統等，至於行駛道路，電動單車只能在單車徑上行駛。

（綜合）