公屋貴租？港男不滿月租$1700　5年要10萬　咁建議被鬧爆貪得無厭

嫌公屋租金太貴？有港男日前在公屋討論區發文，指現時住的單位月租1,700元，住5年的租金就要10萬，批評現時公屋租金太貴，建議不應超過600至1000元，「最好是免費」。帖文被網民鬧爆，雖然討論租金水平無問題，但他是「貪得無厭」、「唔開心可以選擇退租」。港男其後指責批評者是「公屋富戶」，認為公屋原意是照顧窮人就不應加租，其後又發文批評公屋隔音太差。有網民發現港男使用的是新建帳號，質疑他是有心挑起事端，可能根本不是公屋戶，「一睇就知是搞事份子」。



港男指現時單位租金要1700元，認為太貴，計算下住5年已要10萬元。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發文，指現在支付的公屋租金要1,700元，「5年後便總共付交了10多萬元了」，批評住5年就不見10萬元，即公屋租金太貴，建議月租不應超過600至1,000元才合理，「最好是免費」。

帖文引來炮轟，網民斥責「真係好多人身在福中不知福」、貪得無厭…知足常樂啦！」、「1,700係出面租到啲咩？廁所都無呀」、「看文章就可以見到人性的貪婪」。雖說討論租金沒問題，但樓主的要求實在不知足，也有留言認同要盡量平租，但要求免費太過份，「我支持政府加公屋租，等樓主呢啲人可以反省下」、「樓主買私人樓便完全解決問題啦！」。

網民認為討論公屋租金沒問題，但樓主要求免費是太過分。（資料圖片）

樓主和網民對罵，質疑批評者是「公屋富戶」，如果沒有及早發聲指租金貴，「將來加租加到七彩你就知味道了！為了我們的權益，我們應該大大聲表達不滿，要求大幅度減租，租金上限永不能超過1,000」。他認為「小數怕長計」，5年過得會很快，「5年就冇咗10萬，離曬大譜，一棟私人唐樓大約7年維修一次，每個業主都唔需要出錢多過3萬，但公屋戶5年就冇咗10萬了！咁不如去買唐樓住算啦」。

他續指，港人即使加薪也要儲醫療費，「呢頭加人工，嗰頭房屋署加租，咁咪即係等於冇加到人工囉」，政府如果要照顧窮人就不應加租。

港男隨後再發帖文，批評目前公屋隔音太差，「鄰居的談話及打麻將聲太吵」，而且被迫和鄰居門對門，「乜私隱都冇晒」、「最慘是半夜個屎渠有小強走上來的」、「尤其是啲呀婆，日日打牌及聽粵曲嘈屎人」，指責房委會「收咁多租，居然畀間會令人精神衰弱的單位畀人」，形容是「得公屋者得精神虐待」。

有網民留意到該用戶是新建帳號，說話充滿「引戰」意味，質疑是有心挑起事端，「脫離現實，沒有討論性質」、「曲到直傻人發現」、「浪費網絡資源」、「一睇就知是搞事分子，根本唔係住緊公屋的」、「近排多咗呢啲言論！希望大家學會放下！唔好中計」。

（綜合）