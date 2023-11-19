輕鐵有床蝨？乘客指暗藏扶手縫亂竄　網民嘲杯弓蛇影　專家揭真身

床蝨肆虐多地，令人聞風喪膽，皆因如果不小心帶入家中，後果不堪設想！最近有網民在社交平台上傳影片，稱懷疑在輕鐵上發現床蝨，片段顯示1隻昆蟲在輕鐵的扶手縫隙內亂竄。不過，許多網民看過影片後紛紛笑言樓主「杯弓蛇影」，留言表示「係昆蟲就係床蝨」、「影到咁矇，似係曱甴多」，也有人認為只是草蜢。

滅蟲專家指影片中的昆蟲並非床蝨，推斷是煙甲蟲或豆象一類糧倉害蟲，特們的身體是分為兩節，相信是爬上乘客的衣物才上了輕鐵，對人無害。專家指秋天是該類昆蟲的活躍季節，有時會經窗戶飛入屋。



最近有網民在社交平台上傳影片，稱懷疑在輕鐵上發現床蝨。（facebook影片截圖）

樓主在facebook群組「西環變幻時」上傳影片，表示「輕鐵有床蝨？！」。據其數秒的影片顯示，一輕鐵車廂的扶手縫隙內，1隻昆蟲在爬來爬去，惟影片模糊，未能清楚拍攝到昆蟲的外貌。

片段引來不少網民留言，有人稱影片未夠清晰，根本無法斷定該昆蟲的「真身」，表示「你要影就影好啲啦！又矇又Outfo（失焦）又郁嚟郁去，你不如咪鬼影啦…」、「揈嚟揈去你話佢係馬嚟嘅都得啦」。不過，也有部份網民認為並不是床蝨，「好似唔似係床蝨」、「我睇咗好多次，係一隻草蜢」、「一啲都唔以床蝨喎」、「創作力豐富」、「影到咁矇，似係曱甴多」。

滅蟲專家鄭國鏗指，煙甲蟲在秋天可能會經窗戶飛入屋，懂飛行身上有硬殼。（受訪者提供）

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》表示，圖中的蟲不是床蝨，從影片推斷是煙甲蟲或豆象，屬糧倉害蟲對人無害，秋天較多見。他指影片中的蟲身體分成兩節，而床蝨的身形較肥大，而且煙甲蟲懂飛行、兩節身體都帶硬殼，床蝨則只會爬行。

煙甲蟲在秋天時有機會由窗口飛入屋，他估計是爬到乘客的衣物再走上輕鐵。煙甲蟲主要進食乾貨，即煙草、香料、穀物等，可以咬爛食物包裝，如在家中出沒，只要找出蛀食源頭並丟置已可解決，大量出現才有滅蟲需要。

鄭國鏗提醒市民，如擔心在公共交通工具帶床蝨或小昆蟲回家，在車廂內站立或坐下時「唔好黐咁埋」，保持適當距離，避免害蟲在人與人間爬行。而回家後盡快換衫褲，檢查出街的背包、袋仔等，避免同一套衣物不清洗穿2天以上。另外，秋冬可選淺色系衣物，較容易發現煙果蟲或蝨一類的小蟲，「深色較難睇到佢哋」。