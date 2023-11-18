雙11威力？長沙灣馬路排滿集運倉貨品極壯觀　議員憂有消防風險

內地「雙11」購物節成為網購高峰期，同時吸引不少港人「塞爆購物車」狂買，不少人仍等候「收貨」！日前就有長沙灣街坊發帖，指凌晨在街頭見到有大批貨物被堆到馬路上。未知是否貨物多到「塞爆」附近集運倉，樓主笑稱可能是居民趁雙11狂淘寶，同時指出「半夜人流車流都少」，未見有阻礙交通。

不過，有街坊就留言表示半夜被落貨噪音騷擾，亦有人認為佔用了公共空間。事件亦引起深水埗區議員關注，擔心有「消防風險」，並發帖表示已就此事聯絡相關部門跟進處理。



有長沙灣街坊上載影片，指凌晨在街頭見到有大批貨物被堆到馬路上。（FB影片截圖）

日前有長沙灣街坊在Facebook街坊群組上載影片，從片段可見，當時已是半夜時分，路上不見行人或汽車，而馬路兩旁堆滿貨物，每隔數步就有一大卡版堆疊得比成年人更高的貨物。片段拍攝位置應為永隆街，相信與附近物流倉落貨有關，而樓主亦笑指「大家雙十一買咁多淘寶」。

影片引起不少街坊關注，有人表示「今朝係特別誇張，成條馬路霸晒」，亦有網民指除了阻礙空間外，半夜落貨還會製造噪音，「因為佢已經有個好大嘅倉，唔應該再泊出嚟……」、「半夜落貨勁嘈，轟轟聲」、「佢哋嘅搬運車係貨櫃入要行走時嘅聲浪每一晚都無停過」。

深水埗區議員關注貨物堆在馬路的情況，稱擔心有「消防風險」，並發帖表示已就此事聯絡相關部門跟進處理。（FB截圖）

影片亦引起現任深水埗區區議員麥偉明留意，並在帖文下方留言指擔心「存在重大消防風險」。而樓主就回應指認為貨物擺放整齊，而且沒有阻礙交通，「有留足夠闊度嘅行車道唔阻交通，加埋係半夜人流車流都少就算啦。始終有居民需要一啲廉價嘅服務」。

然而，麥議員就始終認為貨物擺放「不太妥當」，並解釋「因上址貼近民居，有消防問題，近日風高物燥，好容易會引發大火」，之後更就此事向多個政府部門投訴及要求執法。而樓主亦表示了解，「明白，那就交由專業人士處理吧」。