順手牽羊！CCTV揭女子行手機配件店偷外套　失主：裏面有公司財物

情侶檔賊人出沒？有手機配件店店員公開閉路電視片段，顯示1名女子與男伴在手機配件店內選購貨物時，順手牽羊偷走其放於貨架旁邊的外套，再由男伴掩護下雙雙離去。受害店員表示，外套內放有個人及公司財物，慨嘆已對尋回物品「打定輸數」，但已報警處理。不少網民看過片段紛紛狠斥涉事男女「折墮」，「黐線，外套都要偷仲衰過乞兒」。



有手機配件店店員公開閉路電視片段，顯示1名女子（中）與男伴（左一）在手機配件店內選購貨物時，順手牽羊偷走其放於貨架旁邊的外套。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

「認識呢位小姐嘅朋友，唔該同佢講聲過嚟還返件外套。」該手機配件店職員近日於網上失物群組發文，公開店舖閉路電視片段，顯示1名身穿白恤衫女子與男伴一同偷竊經過。店員指，失竊的並非店內商品，而是其掛在收銀處附近貨架上的外套，「有我嘅重要財物，同埋有我哋公司嘅財物」，包括公司鎖匙，明言「如果唔過嚟還嘅話將會報警處理」。

片段畫面顯示事發時間為上周五（11月17日）下午接近3時，穿白恤衫女子與穿運動外套男伴一同進店，並在收銀處旁貨架上拿起貨品研究，看起來與一般顧客無異。當時店內另有2名女客人，而2名店員則同時在收銀處工作，男女看准時機下手，「原本件衫跌咗落地下，係佢哋望住我放返上去，裏面有AirPod3同埋一抽鎖匙，仲有$120現金」。

穿白恤衫女子與穿運動外套男伴在收銀處旁貨架上拿起貨品研究，原來已看中掛於貨架上、屬於店員的外套。（fb「香港失物報失及認領群組」影片截圖）

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男子疑留意到店員專注工作，特意走近白衣女，湊近其耳邊細語，疑是向她下指示。白衣女聞言一邊查看貨品，一邊將手愈放愈低，伸近外套位置，趁店員專注工作時，以男伴身體遮擋並極速拿起外套，整理一番再掛於手臂上，當作是她的衣物，整個過程僅花7秒，狀甚自然。

白衣女拿走外套後並無即時離開，反而與男伴繼續裝作研究貨品，其後她將外套放於身體前方，背向收銀處及店員位置，慢慢向出口方向移動，男子則有默契地站在收銀處旁，遮擋店員視線，待白衣女走出店舖後再施施然離去。

失竊店員事後指，已「打定輸數」未能找回物品，亦已報警。本來她也糾結應否公開涉事男女樣貌，但認為對方應為行為負責，「可能有好多人都覺得公開個樣唔多好，但係佢唔做嘅話就就唔會俾人公開個樣」。

不少網民看過片段直斥涉事男女動作「熟手」，質疑是職業扒手合作「搵食」，「同個男仔係一伙」、「擺明唔走仲特登睇櫃枱工作，主要係遮掩視線，好等女賊人安全下離去」、「呢對咁折墮男女，想剩係偷衫，乘機睇埋件衫有無袋銀包就真」、「入電話配件舖偷人件衫，真係估佢唔到」。

亦有人認為報警未必能找出賊人下落，「真係好笑仲要善心對待呢種人？不過咁公開勸導都好，搵返機會總比報警大好多」、「黐線，外套都要偷仲衰過乞兒」、「好眉好貌生沙蝨」、「而家啲人有咁窮咩？連件衫都偷」。