屯門紅衣大媽偷iPhone！入旅行社扮詢問趁機偷手機　CCTV直擊過程

進入店舖詢問資料，然後順手偷竊？屯門有旅行社的男職員日前工作期間被盜去價值1.5萬元的iPhone 14 Plus手機，經翻看店內閉路電視，驚見事發時1名身穿紅衣的大媽走入店內詢問資料，當時手機放在工作枱上，但被職員的手提電腦遮檔着，大媽竟趁機偷去該部手機後離開，過程全被拍下，職員其後報警。事件其後在網上公開，並透過「尋找手機」功能，發現失機在元朗一幢屋苑內，不排除涉及事件的犯人住在上址，狠批對方貪心，又希望街坊協助尋人交將手機交回。

警方證實，本年10月27日下午4時許接獲報案，案件列作「盜竊」，交由屯門警區刑事調查隊第9隊跟進。



職員將iPhone放在枱面上，前方放有手提電腦，從職員方向會遮檔着手機，而身穿紅衣的大媽走入店內時望着手機。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真.屯門友」上載數張閉路電視影片截圖，可見事發時職員將1部iPhone放在枱面上，因前方放有手提電腦，從職員方向會遮檔着手機。而肩孭環保袋、佩帶眼鏡及穿着紅衣T裇的大媽進入店內時望着手機，繼而開口詢問資料。從圖片見到大媽趁職員視線未能看到手機，便伸手把手機拿在手中，當時可見到有職員正在填寫文件，最後1張截圖可見大媽已經取起手機。

大媽開口詢問資料，而從職員方向相信未能看到手機狀況。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

發帖的樓主表示，自己是屯門屯利街1號華都商場1間旅行社的職員，事發本年10月27日下午3時許，有1名女子進入店內詢問資料，其間偷走同事1部iPhone，閉路電視拍下整個過程，同事亦已報警，但未能發現女子蹤影。機主憑着「尋找手機」功能，發現手機事發後2天都停留在元朗一幢屋苑內，不排除涉案相關人士是住在上址。

大媽趁職員視線未能看到手機，便伸手把手機拿在手中，當時可見到有職員正在填寫文件。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主又說「雖然同事都知道佢放部電話嘅位置唔好，但係佢（犯人）都唔應該咁貪心」，希望街坊認出該名女子，並要求她交還手機，「如搵得番返可以薄酬」。

據了解，遇竊手機是iPhone 14 Plus，原價約1.5萬元。多名網民紛紛留言質疑大媽根本是存心盜竊，又指iPhone未必能轉賣，「iPhone偷嚟托咩，拆零件賣得幾多錢」。

大媽已經取起手機（facebook群組「真.屯門友」圖片）

警方回覆指，10月27日下午4時14分接獲33歲姓劉男子報案，指在屯門屯利街1號1間商場店舖內損失1部手機，懷疑被人偷走，警員到場調查，案件列作「盜竊」，交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進，正追緝1名30至40歲中國籍女子。

（綜合）