銅鑼灣七人車違泊雙黃線行人過路處　司機遇拍攝擋車牌：影乜嘢啫

竟敢在銅鑼灣鬧市如此囂張違泊？最近網上流傳1段長約15秒的影片，顯示在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）附近的渣甸街一段，竟有1輛豐田七人車停泊在雙黃線，更阻擋了部份行人過路處。涉事司機在現場見到有途人舉機拍攝，不停以身體遮擋着車牌，又向拍攝者叫囂道「走啦！影乜嘢啫！」。



最近網上1段長約15秒的影片，顯示在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）附近的渣甸街一段，1輛豐田七人車停泊雙黃線，並佔據了行人過路處。（facebook影片截圖）

相關影片被上傳至facebook群組，惟未知拍攝日期，顯示在銅鑼灣京華中心外渣甸街一段，有1輛銀色七人車停泊在雙黃線，而且車身阻擋着部份行人過路處，不少行人過馬路時都要繞過車輛而行。片主欲拍攝涉事七人車的車牌，惟被1名中年男子阻止，對方站在車尾，以身體阻擋車牌，片主見狀便試圖走到車頭拍攝，但男子叫罵「走啦！影乜嘢啫！」，並趕至車頭位置，以防片主拍到車牌。

片主其後試圖走到車頭拍攝，但男子叫罵「走啦！影乜嘢啫！」，並趕至車頭位置，以防片主拍到車牌。（facebook影片截圖）

樓主在帖文表示，「你係得嘅……咁樣泊車」，影片亦引來其他網民討論，批評涉事司機太離譜，「人肉馬賽克」、「幾十歲人肉X酸」、「如果知衰就唔好亂咁泊啦乞人憎」、「又要泊又要驚」、「做咗成世人都咁X肉酸」。

有人則認為片中男子可能是某大人物的司機，面對老闆要求，他是逼不得而把車停在該處，「老闆車係惡啲」、「你哋唔好咁啦，老細叫我喺度等，等唔到老細會炒我魷魚」、「呢啲為咗份工可以去到幾盡，未必個個做到」、「人哋有的是cash你吹得佢脹咩」。