衰！Tesla違泊紅磡巴士站　司機懶理阻車忙路邊冧女　網民籲舉報

冧女大過天？網上流傳影片，顯示有1輛Tesla私家車停泊在紅磡1個巴士站，明顯佔據了巴士停車位置，1名相信是司機的男子下車走到路邊，當時已有女生在等着，男子走近輕撫對方頭部，並在耳邊說話，甜蜜舉動卻令到巴士難以埋站，拍片者批評「溝女唔好阻住巴士埋站」。網民直斥Tesla司機舉動令人生厭，認為可以向警方舉報，「夠料做好市民喇」、「影住駕或喺電子報案送佢一程」。



網上影片顯示1輛Tesla私家車停泊在巴士站，阻擋巴士埋站。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，片長約20秒，可見現場是紅磡暢運道理工大學對開1個巴士站，1輛Tesla私家車正正泊在巴士站，阻擋巴士埋站，1名男子下車站在馬路近Tesla車尾位置，1名女生則站在巴士站的行人路上，青年無視危險，下車後走近女生身邊，輕撫其頭部，繼而在耳邊說話，女生可能聽不清楚或不了解男子所言，神情顯得愕然，男子則繼續在她耳邊解釋。兩人甜蜜互動期間，相信Tesla阻擋着巴士埋站，巴士車長只好停在Tesla旁邊完成上落客，繼而駕車離開，而Tesla司機則仍站在馬路上與女生卿卿我我。

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樓主批評Tesla司機「泊咗喺巴士站頭，溝女唔好阻住巴士埋站」，網民同樣留言鬧爆，指可以向警方舉報，「夠料做好市民喇」、「影住駕或係電子報案送佢一程」、「我自己揸Tesla，都X啲Tesla，就係呢啲人影衰晒，抵比人X」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）