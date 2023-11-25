乘客公審BB車上小巴：阻住全車人　反被網民炮轟欠同理心勸坐的士

小巴上座位有限，假如有大件行李或隨身物品，不少人都會將其放在司機位旁邊的位置。1名網民日前在社交平台發文，公審有家長攜嬰兒車上小巴，同時要全車乘客等候他收起嬰兒車，因而大感不滿。不過帖文一出，樓主公審不成，反遭網民批評沒有同理心，認為家長要帶小孩和嬰兒車上車已不容易，加上擺放嬰兒車的位置根本沒有阻礙其他乘客，反嘲：「第一日坐小巴？BB車唔係放車頭就放車尾㗎啦，咁趕時間坐的士啦！」



1名網民發文公審，不滿有家長攜嬰兒車上小巴，並且要全車人等候他摺疊和擺放嬰兒車。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「大埔 TAI PO」發文，不滿有家長攜同嬰兒車上小巴，並且要全車人等候他摺疊和放好嬰兒車才繼續行程，直言「咁都得！小巴是坐人的，仲要係阻住全車人等佢一個」。據樓主上傳的照片顯示，該嬰兒車被摺起，放在小巴司機位左方的位置。

帖文一出，樓主公審不成，反而引來大批網民炮轟，直斥他太不近人情和沒有同理心，又反問道「唔係放呢度㗎咩？」。樓主留言稱嬰兒車應放在車尾，卻再被網民質疑「放車尾咪頂住逃生門？」。

帖文掀起網民熱議，批評樓主沒有同理心，稱家長帶小朋友出街已經辛苦，樓主沒有體諒，還要發文公審。（示意圖 / 資料圖片）

另外，也有網民指家長帶小朋友出街已經辛苦，樓主沒有體諒，還要發文公審，留言稱「點會唔知上車前要抱起BB收車，單手抱住BB，另外隻手要拎BB車上車，上咗車仲要嘟八達通嗰種高難度動作，樓主好冇同理心」、「有咩問題？司機有無話唔得」、「有啲同理心好喎，有小朋友，有老人家，輪椅同殘疾人士都要等㗎啦，他朝君體也相同啊」、「湊BB車出街好辛苦，體諒下啦」、「既然咁阻妳時間，當時妳有冇幫下人啊？」、「如果妳出手幫下人哋，可能會快啲㗎喎」。