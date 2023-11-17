後生仔搭港鐵頭等坐地下食外賣！港男公審掀罵戰　網民：見到心酸

港鐵車廂不准進食，但一樣可引起爭議？有港男今早（17日）在北區街坊群組上傳照片，拍到有年輕男乘客坐在港鐵頭等車廂地板，打開連鎖快餐店的外賣開餐，批評「下次試韓燒或者打邊爐啦」。帖文引起爭議，部份網民認為對方似年輕人趕上班，「可能有得揀佢都唔想係到食飯，給多點包容吧」、「見到心酸」，但另一部份網民認為他在車廂內吃大味食物而非麵包，「呢啲唔係包容，係縱容」。港男後來指該男乘客「一路食一路打機」，並無意快快吃完減低對他人影響，「如果有理由就可以唔使理規則，咁定規則嚟做咩」，強調「Post上嚟呃like咩」。



港男拍到有後生仔在港鐵頭等坐在地下打開外賣享用。（fb群組「北區之友 Friends of North District （上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」圖片）

樓主今早（17日）在facebook群組「北區之友 Friends of North District （上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」上傳照片，相信由座位上拍攝，拍到在港鐵頭等車廂內，有名穿啡色外套的男子坐在車卡連接門前，打開連鎖牛肉飯店的外賣，膠袋內還有另一盒外賣及1枝水，打算在車廂內開餐。樓主批評：「下次試韓燒或者打邊爐啦。」

帖文即引起熱議，有網民笑稱兩盒外賣「一盒早餐，一盒午餐」、「係頭等入面食，識玩」。部份網民批評樓主不應公審，可能是「佢餓到抽筋」，「堂食無位，迫於無奈！細路仔打番格仔」、「似係年輕人，如果係返工時間，又第一次見到咁，或者可以先睇開少少既，下次又見到出聲同佢講」、「每個人都有難處，可能有得揀佢都唔想係到食飯」、「辛苦小孩了，以前返夜校我也是在巴士食麵包去上學」、「佢嗱嗱聲食完無整污糟咪得囉」。

另一部份網民就指，如果吃麵包一類的食物大可忍讓，「食呢啲味咁大嘅飯菜，成車廂人聞你啲口水飯味？有人喺車廂內聞到呢啲味會想嘔，佢冇諗過其他人感受，我何必去理佢係咩情況，係我就直接上去XX佢」、「呢啲唔係包容，係縱容」、「希望每位乘客尊守規則，有一個衛生和清靜交通旅程」。有街坊表示前幾日已見過這名男生。

樓主其後表示，該男生「係一路食一路打機，再將盒飯放喺地面，兩隻手打，野餐咁滋味」，如明知不可進食，更應該快快吃完，否則他既污染車廂，也可能吃到細菌，「人哋早餐趕時間都係咬面包，快快手手」、「Post上嚟呃like咩」。

見不少留言指男乘客「仲細」，他反駁對方已非「細路仔」，「如果有理由就可以唔使理規則，咁定規則嚟做咩，試下入頭等話好忙唔記得，睇下又有無事」。

有網民認為港鐵是嚴禁飲食，不應為當事人想理由。（資料圖片）

根據港鐵附例，任何人士不得在港鐵付費區內進食任何食物或飲用任何飲品，違例人士最高可被罰款2,000元。