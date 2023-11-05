斥吉野家食客打邊爐自備配料：食得咁豐富　目擊者拍照公審反被批

不少餐廳都有禁止外帶食物的規矩，但仍然有人會偷偷自備食材和飲料。最近有網民在社交平台發文，指有食客到快餐店打邊爐，不但自攜配料，途中而換枱，嘲諷稱「驚影響其他食客羨慕佢哋食得咁豐富」。不過，樓主的公審帖文反惹批評，被其他網民狠批他多事，直斥「關你咩事？你係老細？」、「行埋去同佢講啊嘛，擺上網有咩用？」。



最近有網民在社交平台發文公審，批評有食客到快餐店打邊爐，違規自攜配料，卻反被其網民炮轟多事。（facebook圖片）

相關帖文疑已被刪除，但有網民將截圖上傳至其他facebook群組。據截圖顯示，樓主指疑似2對情侶到快餐店打邊爐，4人自帶配料自行「加料」，又嘲諷稱4人原本坐在其他位置，惟因「驚影響其他食客羨慕佢哋食得咁豐富」，因而耐心等待換位時機，「非常有同理心等待時機，轉咗去坐喺個窿入面」。

樓主本欲公審相關食客，但更多網民卻反過來批評他多管閒事，認為假如他不滿對方舉動，理應上前勸阻或向餐廳職員反映，而非偷拍當事人再在網上發文，留言稱「多多事實咁，算吧啦你」、「小事，我見過有個女人自備隻雞」、「唔奇，自古以來已經有人咁做」。

樓主本欲公審相關食客，但更多網民卻反過來批評他多管閒事，認為假如他不滿對方舉動，理應上前勸阻或向餐廳職員反映。（《奔跑愛情》劇照）

另外也有人認為相關食客至少有在餐廳消費，故問題不大，「都係嗰句，人哋如果本身有幫襯就算數啦！點都好過麥當勞班XX成日霸住人哋張枱，仲呃人杯水飲乜都唔幫襯啊？」、「比起M記（麥當勞）打邊爐，佢哋起碼有叫餐，只係自己加料啫，坦白講佢哋做得唔啱，但你偷影都唔見得有幾高尚」。