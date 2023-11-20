外傭稱天氣轉涼想用熱水洗碗　僱主批公主病反被嘲：咁都要計較？

天氣轉涼，做家務時也要因應氣溫選用不用方法及用品。有外傭僱主日前發文，指家中姐姐近日表示「好凍」，提出希望用熱水洗碗。她批評姐姐要求多多，過往於其他更寒冷的國家工作時也無用熱水，惟來港後變成「公主」。帖文引來網民討論，不少人反批僱主小器，認為外傭要求不算過分，而且體質問題難以質疑，又指以熱水洗碗能更易去除油漬，或能提升工作效率。



有外傭僱主日前發文，指家中姐姐近日表示「好凍」，提出希望用熱水洗碗，她批評姐姐要求多多，帖文引來網民討論。（《金宵大廈》劇照）

該名外傭僱主於facebook發文，指近日天氣雖然轉涼，但氣溫仍維持於約20度，可是家中姐姐卻表示「好凍」，向她提出希望使用熱水洗碗。僱主表示，無論任何天氣，自己一向沒有用熱水洗碗習慣，又指早已購買手套供外傭做家務時使用，質疑對方要求多多，「聽佢講以前喺其他國家仲凍，做都冇用熱水，點知一來到香港就咁公主」。

帖文引來一眾外傭僱主討論，不少人認為外傭要求不算過分，背後亦有實際原因，「人人體質唔同，佢係負責做嗰個，如果佢有咁嘅需求，我會想辦法配合」、「我哋一向熱水洗，感覺乾淨啲。另外，如果佢凍得濟，用凍水洗可能會求其洗兩下就收，結果都係影響你」、「用熱水洗碗乾淨好多，而且可以用少啲洗潔精，所以更環保又慳錢」。

帖文引來網民討論，不少人反批僱主小器，認為外傭要求不算過分，又指以熱水洗碗能更易去除油漬。（《金宵大廈》劇照）

有人更批評樓主過於計較，「其實人哋覺得凍、唔舒服就係凍㗎喇，點解你要下下用你標準呢」，甚至揶揄稱「梗係唔得啦！淥公仔麵都唔畀佢用熱水呀，何況洗碗」、「唔好寵壞呢啲姐姐呀！嗰日我個姐姐話肚餓，要食飯，我都係叫佢去曬太陽練光合作用」。