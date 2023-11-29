衰！搭港鐵東鐵線鞋底黏香口膠　小紅書女怒批：這種行為真的很賤

保持公眾地方整潔是每位市民應有的責任。1名女子在小紅書大呻，乘搭港鐵東鐵線時，在車廂發現1塊咀嚼過的香口膠。她指當日沒有戴眼鏡出門，而且上車後沒有留神，事後才發現鞋底黏住另1塊香口膠，形容乘搭東鐵線多年首次遇到類似缺德事件，批評乘客受過教育卻缺乏公德心，形容「這種行為真的很賤！受不了敗壞社會的蛀蟲」。網民紛紛指不知是港人、內地人或其他國籍乘客將香口膠吐在地上，認為情況是缺乏公民教育所致，「現在只講成績同起跑線」，但亦有人認為個人行為與學歷無關，每個人應該都要有公德心。



樓主見到東鐵線車廂有1塊咀嚼過的香口膠，下車後才發現其鞋底黏住另1塊香口膠，怒批行為缺德。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，早前忘記戴眼鏡便出門，勉強辨認到方向，如常乘搭港鐵東鐵線，「一上地鐵也沒周圍看」，隨後才見到車廂的地板出現1塊咀嚼過的香口膠，更不幸的是，她下車後發現鞋底亦黏住另1塊香口膠，「我服了！真的好噁心啊！想說沒素質的人能不能回爐重造啊！」。

樓主指，乘搭東鐵線多年以來都未曾遇過類似缺德事件，認為大部份乘客接受過義務教育，理應懂得用紙將香口膠包住後才丟掉，「非得吐在地上！這種行為真的很賤！受不了敗壞社會的蛀蟲」。

網民紛紛指出，不知是港人、內地人或其他國籍乘客做出缺德事件，認為是年輕一代缺乏公民教育所致，「現在只講成績同起跑線」，但亦有人指相關行為和學歷無關，每個人應該都要有公德心，保持公眾地方整潔。

（小紅書）