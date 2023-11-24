電騙新招？假冒上司咁講　港男識破cut線　騙徒後續竟咁做超傻眼

騙徒手法層出不窮！有港男於網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。港男沒有上當，即時收線，但騙徒之後竟然逐個同事致電，令他相當傻眼，形容是「進化版『猜猜我是誰』騙案」。

帖文引來網民熱議，不少人稱遇過同類騙案，「我哋試過，扮經理逐間打去分店，叫同事去銀行入錢去非公司戶口，其中2間分店同事上當入咗錢」。亦有網民教路反擊，「一句：我冇上司但一堆下屬喎」。



有港男網上發文，指近日公司枱頭電話收到疑似騙徒來電，對方自稱其「上司」，要求在指定時間到辦公室見面。（示意圖）

該港男於Facebook群組「Go Go Shatin」發文講述遇上「進化版『猜猜我是誰』騙案」經歷，表示其公司枱頭電話近日接到不明號碼來電，對方開口就說「喂，你聽日兩點嚟我辦公室見我！」。

樓主指，公司枱頭電話接到無電話號碼來電，對方假冒其上司。（示意圖）

由於事務繁忙，樓主未有答應，反問對方是誰：「兩點我唔得閒喎……你係邊個？」對方聞言即回答：「吓？我你都唔識？我係你上司！」然而這句立時令樓主識破騙徒身份，事關他當時正與上司開會，於是僅回應「吓？」後就收線，「嗰時開緊會，費事同佢講咁多嘢，如果唔係慢慢同佢玩」。

不過騙徒未有收手，被樓主「cut線」後，竟「逐個同事順住打畀佢」，令樓主相當傻眼。

騙徒被樓主「cut線」後未有收手，竟「逐個同事順住打畀佢」。（示意圖）

帖文引來網民熱議，不少人指遇過同類電騙手法，「我哋試過，扮經理逐間打去分店，叫同事去銀行入錢去非公司戶口，其中2間分店同事上當入咗錢」、「上次我哋公司逐個電話收到外地打嚟無聲電話，同事扮老人家聲，對方就立即扮仔想chok料，但同事講多兩句，對方知唔對路，就立即收線」、「他問我知唔知佢係邊個，我係你朋友呀。我話我好多朋友喎，你唔講你邊個就算」、「詐騙電話何其多、公司每日都有來電、快啲覆陳小姐、錄音電話、不同電話號碼、相同對白」。亦有網民教路反擊，「一句：我冇上司但一堆下屬喎」。