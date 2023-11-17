電騙！自稱入境處來電　小紅書女1招反擊　騙徒嬲到發爛渣仲咁講

電話詐騙要小心提防！有在香港打工的女生日前在小紅書發文表示，接到騙子來電自稱「入境處」，說有重要文件要在限時前領取，她藉詞稱事忙想改時間，卻被對方威脅，於是決定反擊，結果對方惱羞成怒，怒罵她「沒有受過教育」、「教育失敗」，然後掛掉電話。帖文引來網民熱議，不少人分享同類經歷，又建議樓主應對方法。



有女生在小紅書發文表示，她接到騙子來電自稱「入境處」，說有重要文件要在限時前領取，她事忙想改時間，卻被對方威脅，於是反擊，結果對方惱羞成怒。（示意圖）

該女生於小紅書以「香港騙子！自稱入境處」為題發文，指周日（11月12日）下午3時接到自稱「入境處」來電，指她有重要文件在入境處，要求她下午5時前前往灣仔入境事務處領取。

樓主坦言起初信以為真，「說真的，第一時間我真以為我之前沒接到電話，有東西要給我，因為我在北京的時候，會把香港電話關機」，不過她當日事忙，提出翌日領取，沒料來電者竟威脅「後果自負」，「騙子威脅我說你（樓主）不去，之後入境有問題，我說你（騙徒）給我寄到家，或者留到明天我再去，騙子說之前給我打了很多電話都沒接，今天是最後一天，不去灣仔入境事務處取後果自負」。

樓主聞言才知對方是騙徒，不甘被騙於是反擊，反問「我有visa（簽證）有id（身份證），憑啥入不了（境）」，又建議對方說英文，「我說我聽不懂你說的港普，你的普通話太爛了啦」。沒想到騙徒反要求說中文，「後面我就用英語來溝通，他來了一句『請你說中文』，我心裏真的mxp（髒話）」。

樓主繼續與騙徒理論，騙徒最終「狗急跳牆」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

樓主之後繼續與騙徒理論，「我說政府是不會在周末幹活，並且打電話處理問題的，他說對外不營業，直接去灣仔入境事務處，樓下保安會給我開門。我秉承着外面都是詐騙電話的原則，繼續跟他（騙徒）理論」。樓主指，騙徒最終「狗急跳牆」，惱羞成怒罵她「沒有受過教育」、「教育失敗」後就掛掉電話，她本想回罵，惟連環回電對方都沒有接聽，「氣死，還沒來得及罵回去」。

帖文引來網民熱議，不少人都表示接過自稱「入境處」來電詐騙電話，又建議應對方法。（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少人都表示接過自稱「入境處」詐騙電話，「上周也收到了，因為剛好我辦了hkid還沒取，我開始還信了。當他問我拿hkid號碼時警惕了，我說我自己打給入境處確認有啥問題」、「剛來香港那會兒也接到過，對方警告我3小時內不去將無法出境」、「上回我也接到了，我問他你怎麼證明自己是入境處的？他氣得語無倫次說『你竟然懷疑我』」。

也有網民建議應對詐騙電話方法，「這種電話我一聽就馬上掛然後拉黑了」、「我幾乎每天都會收到騙子電話，從來不接」、「不用打回去，沒用，它們的號碼是電腦生成的，打回去不可能接的，下次直接拒絕就完了」。