生日派對狂𥄫女　男子惹壽星女友呷醋　遭持菜刀怒捅　送院卻咁講

寧得罪小人，莫得罪女人？1名柬埔寨籍男子為女友舉行生日派對，疑因在派對內不斷「𥄫女」，惹壽星女友不滿，女方心生醋意以菜刀將他刺傷。男子胸口以及手臂被刺傷，被發現倒臥於泰國一民宅前路邊，送院後無生命危險。當地警方初步判斷男子遭人持刀襲擊，在案發現場找到一把長約20厘米長刀，經調查後懷疑事件與感情糾紛有關，仍在追捕涉案女子，以及調查案件細節。



泰國有男子因在女友生日派對𥄫女，引來對方不滿，繼而被菜刀捅傷倒地。（網上圖片）

綜合泰媒報道，上周四（16日）凌晨2時半，芭堤雅（Phatthaya）發生持刀傷人事件。傷者為34歲柬埔寨藉男子威（Win Da），他被發現躺在路中心，胸部和左前臂皆有刀傷，救護人員到場為他進行初步急救，再將其送院救治。

警方接報到場，發現案發地點旁邊住宅內有血迹，現場有一把長約20厘米菜刀，亦有打鬥痕迹，地板放着傷者為女友茱伊（Joy）準備的生日蛋糕。

據現場目擊者桑拉（Sola）表示，威在女友生日派對上不斷盯着其他女生，令女友吃醋生氣，兩人先是口角，隨後發生肢體衝突。本來以為只是小爭執，不料派對結束後，茱伊竟然心有不甘，待所有友人離開場地，突然到廚房拿起菜刀刺傷男友。

事後茱伊逃去無蹤，威接受治療後無生命危險。當地警方目前正追捕茱伊下落，並詢問曾參與派對人士，了解犯案動機和具體情況。不過，威送院後卻提出另一版本事發經過，堅稱是「我做錯了事，對不起女友拿刀自殘」，強調女友並無傷人，還曾嘗試奪刀救他，他受傷離開派對場地後體力不支，所以才會倒地。

（綜合）