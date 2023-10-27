超肉痛！野蠻女同男友吵架　怒割17萬愛馬仕Kelly包　結局超意外

包包係無辜㗎！內地有女子與男友吵架，極怒之下隨手發洩在對方送的法國名牌愛馬仕（Hermès）Kelly手袋，她在價值16萬元人民幣（約17.5萬港元）的手袋上用銳器亂劃亂割，正面及背面均出現10多道深深的割痕。事後女子感到十分後悔，將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救，令女子感到相當懊悔。不過，男友的反應卻出乎意料，不但沒有怪責女子，反而買一個新的愛馬仕包送她，令她反省自己的衝動行為代價太高，提醒自己下次吵架要保持理性。事件在網絡上被瘋傳，引來不才少網民既羨慕又妒嫉，「16萬啊…是我5年的工資」。



女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（微博影片截圖）

網上早前瘋傳被割爛的愛馬仕手袋影片，21日深圳1名姓古女子，稱與男友吵架時情緒失控，用銳器在男朋友送的愛馬仕Kelly手袋上亂割。從影片中，清楚可見古女的亮黃色愛馬仕Kelly手袋上，前後也有逾10條打橫的深深割痕，損毀程度相當嚴重。

古女其後受訪時表示，手袋是男友在二手名牌店買給她的，花了16萬多人民幣（約17.5萬港元），由於吵架的當下太生氣，才會失控到割爛手袋發洩，她回復理智後隨即感到非常後悔，並前往愛馬仕專櫃詢問可否修復，可是店方表示「無法修復且也沒有修復的價值」，令她感到痛心又失望。

不過出乎古女意料的是，男友沒有責怪她的野蠻行為，反而再買一個愛馬仕手袋送給她作補償，令古女感到內疚，直認這次衝動的行為代價太大，提醒自己以後吵架是保持理智。

影片迅即在網路上被瘋傳，惹來不少網友議論紛紛，對古女的行為表示難以理解，有人留言：「不是自已買的不心疼？這女人也太不懂事了吧，這麼貴重的東西就這麼毀了？還有臉說後悔？」、「不太理解為什麼生氣要劃包？」，而有人亦既羨且妒：「16萬啊…是我5年的工資」、「想炫富吸眼球？」，「等分手了要她賠！」、「在劃痕上做藝術處理也不錯，還很有創意！」，也有網友提醒他人有這樣的戀人要留意，「下次會不會劃男友？」、「吵架動手劃東西剪東西的，要慎重，跟一個控制不了自己情緒的另一半相處，可能會造成嚴重後果」。