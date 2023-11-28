精液顏色反映健康狀況！吃1類食物受影響　醫生：2種顏色響警號！

男性精液的顏色可反映健康情況。台灣泌尿科醫生張效駿指出，正常的男性精液是乳白色，但身體若有異常，則會呈現不同顏色，甚至黃色、紅色都有。異常精液顏色分為2種，如出現紅色精液代表射精出血，由於不會感到痛楚，所以患者或不以為意，但已反映攝護腺、前列腺或精囊可能發炎，腫瘤和結石也會導致出血。張效駿指，曾有病人出現相關情況，檢查驗出罹患攝護腺癌末期。至於精液現深黃色，則代表受到感染，輸精管或泌尿道內或有發炎現象，或是前列腺或精囊發炎。



男性精液通常為乳白色，但身體若有異常，或會出現黃色或紅色，而從透明度及黏稠度，可反映出個人身體狀態。（示意圖，GettyImages）

根據台灣媒體報道，亞東醫院泌尿科醫生張效駿指，男性精液通常為乳白色，但身體若有異常，如部分生殖器官受到干擾或改變，會導致精液呈不同顏色，有時會出現黃色或紅色；而從透明度及黏稠度，可反映出個人身體狀態，但尚無證據顯示與生育能力有關。

張效駿指，精液一般呈現乳白色，含有灰白色凝塊，待10至20分鐘之後凝塊會自行液化，變成半透明兼混濁的稀薄黏液。而精液獨特的腥臭味來自攝護腺分泌的精氨酸所產生，顏色愈白不代表精蟲數量多，但是如果精液很透明，則代表重度缺乏精子，恐影響繁殖力。

異常精液的顏色分2種，是紅色和深黃色，代表射精出血或泌尿系統發炎，要盡快求醫。（示意圖，GettyImages）

至於異常精液的顏色分2種，1種是紅色，代表射精出血，因為不會感到痛楚，或被不少人忽略，但出現這情況，有可能是攝護腺、前列腺或精囊發炎，而腫瘤和結石也會導致出血。張效駿指，曾有男子出現此情形，檢驗時才發現罹患攝護腺癌末期。至於第2種異常顏色就是深黃色，代表受到感染，輸精管或泌尿道內發炎，或是前列腺或精囊有發炎情況。

張效駿表示，如果精液一時呈淡黃色亦不用太擔心，可能是因禁慾太久沒射精，或是混到尿液所致，另外食用有色素的食物也可能導致精液變黃，不過如果出現上述的異常現象，則應盡快求醫。