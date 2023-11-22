20歲女遭前男友報復　夥同黨禁錮虐待6天兼輪姦　險賣豬仔到泰國

台灣新竹市發生性侵禁錮案，受害人更險淪為「豬仔」被賣到泰國。該名20歲女子和前男友有感情糾紛，遭對方聯同男友人合力逼迫簽下50萬新台幣（約13萬港元）本票，再轉交其他友人禁錮虐待長達6天，其中2人趁機性侵得逞，眾人其後更決定以40萬新台幣（約10萬港元）價錢將女子賣到泰國，幸即將賣出國之際，他們因和貨車司機發生糾紛，眾人毀車洩憤，司機見狀報警，警員接手跟進，意外偵破這宗人口販賣案件，救出女受害人。7名男女被告被判囚8個月至7年半不等，且要向女受人賠償270萬新台幣（約68萬港元）。



陳姓男子和同黨禁錮虐待前任女友長達6天，當中2人性侵女事主，最終全部被捕。（網上圖片）

新竹市1名20歲女子和42歲陳姓男子分手後，陳男為了追討交往期間的花費和債務合共1.4萬新台幣（約3,500港元），委託程姓男友人脅迫女子簽下50萬新台幣（約13萬港元）本票，但她根本無力償還，程男於是將事件轉交另一批人處理，分別是32歲何姓、29歲葛姓和毋姓男友人，以及30歲張姓女友人等5人。

女受害人遭受到的暴力程度不斷升級，去年8月9日至8月15日期間，他們合力將女受害人接載到住所禁錮，其間張女逼她再簽3張50萬新台幣（約13萬港元）本票，受害人一度拒絕說出健保卡位置和回答問題，他們將她載到土地公廟宇，勒令她對住神明懺悔，葛男甚至持電擊棒電擊其手臂，何男亦持氣槍射向其腿部，更過分的是毋男和葛男趁機對她性侵。

隨後張女打算以40萬新台幣（約10萬港元）將受害人賣到泰國，甚至帶她到醫院注射疫苗及辦理護照。

被告為女受害人辦理護照，準備將她賣到泰國。（網上圖片）

到了去年8月15日凌晨3時許，眾人即將安排女受害人出國之際，何男、張女和葛男出外駕車，其他人則看守受害人，3人駛經東區光復路1段和慈雲路交界時，卻和貨車司機發生糾紛，他們持氣槍射擊對方，甚至持棍棒敲擊貨車左右倒後鏡，司機見狀報警求助。警方接手跟進，起初以為是刑事毀壞案，卻揭發案中有案，在疑犯身上發現女受害人的疫苗卡，因而意外偵破這宗人口販賣案件，成功將她救出，而且拘捕7名涉案男女。

案件提堂後，法院經審理判定7名被告犯案時間甚長，嚴重傷害受害人的身心，裁定強制買賣人口未遂、強制性交罪成，毋男入獄7年半，葛男則6年年，陳男共同犯恐嚇取財罪罪成，被判囚8個月，其餘人的刑期由1年1個月至4年不等。

受害人提出民事索償，表示自己因案件而失眠，即使入睡都會發噩夢，索取540萬新台幣（約137萬港元）精神賠償，新竹地院判處7名被告必須賠償270萬新台幣（約68萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）