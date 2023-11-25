好心無好報！9歲女童幫手關門　突遭金屬閘門塌下壓中　送院不治

美國1間小學發生奪命意外，1名9歲女童幫手關上金屬閘門時，閘門突然塌下壓中她，女童昏迷送院搶救，最終不治，當地警方正調查意外原因。女童家屬事後上載全家幅，公開籌款舉辨喪禮，目前籌得的款項已經超出2萬美元（約15萬港元）目標。



女童家屬上載全家幅，公開籌款舉辨喪禮，但沒有說明相中誰人是死者。（GoFundMe網站圖片）

意外發生在亞利桑那州圖森市1間小學，事發本年11月17日下午2時許，9歲女童阿萊特（Arlette）熱心幫手關閉一道金屬閘門，但大門突然塌下，阿萊特走避不及，被閘門壓至昏迷。校方立即報案，阿萊特被救出後，由救護車送院接受搶救，可惜同日傷重離世，警方正調查意外成因。

女童家屬安馬爾（Anmar Qahtan ）表示，阿萊特是一名好女兒、好妹妹、好孫女，「臉上總是掛住燦爛笑容」，又形容她是一位優秀學生，在學校非常活躍，深受同學和老師的喜愛。家屬指，阿萊特剛剛在越野比賽中獲得第2名，前途本應非常光明，但突然遭到意外，家人都感到無比震驚，希望為阿萊特舉辦正式葬禮，和她好好道別。

安馬爾於是為阿萊特葬禮費用在網上舉辦籌款，目標金額設為2萬美元（約15萬港元），希望各界稍盡綿力，「感謝每一位提供幫助的人」。他同時上載一家人的合照，但沒有說明相中誰人是阿萊特。根據籌款網站資料，阿萊特家人目前已經籌到近3萬美元（約23萬港元）。

阿萊特就讀的學校事後亦舉辦悼念儀式，該小學隸屬的聯合校區向家長發信，形容今次意外「是1宗悲慘事件，為此感到悲痛」，同時表示已安排輔導人員為有需要師生提供輔導。意外引來各界關注，當地政府促請所有學校加強安全措施，防止同類事故再次發生。

（綜合）