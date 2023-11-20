港女銀包打開唔察覺　港男好心提醒　卻獲2句無禮回應：好人難做

做好心竟落得如此下場？有港男日前分享好心無好報經歷，指乘搭港鐵時留意到1名女子的銀包打開曝光財物，於是好心提醒，沒料對方竟不耐煩回應。他當下小聲慨嘆「好人難做」，可是女子聽到後不但沒有答謝，還在車廂內高聲反嗆，令他感到失望。不少網民留言安慰港男，認為錯不在他，又鼓勵他繼續行善，「唔好為1件啱嘅事而內疚」。



有港男乘搭港鐵時，留意到1名大媽銀包打開曝光財物，於是好心提醒，沒料對方竟不耐煩回應。（《我的大叔》劇照）

「我深深反省了……」該港男於facebook群組發文大呻，日前於港鐵站等車時，發現前方1名女子銀包打開了卻沒察覺，於是出於善意提醒對方，沒想到好心舉動卻換來「不耐煩的聲調」回答：「知道了。」

女子回應令港男愕然，「以前香港少女們多數面帶笑容回應：『唔該晒』，現在貼身直接感受到一體了」，不禁小聲慨嘆1句「真的好人難做」，豈料對方聞言不但沒有答謝，反而「粗聲高8度」嗆他：「你太多事喇！」

好心沒好報的經歷令港男大為失望，揶揄：「原來大媽的成長是口才、談吐、態度自小訓練出來的，還要隨時隨地加以實習，現在明了！」

港男小聲慨嘆「好人難做」，可是大媽聽到後不但沒有答謝，還在車廂內高聲責怪。（《我的大叔》劇照）

帖文引來網民討論，不少人留言安慰港男，認為他好心舉動值得讚賞，「你無問題，有問題嘅係佢，唔好將問題轉介畀自己」、「唔好為1件啱嘅事而內疚」、「幫咗人令自己靚靚，所以唔好唔開心」、「保持初心，唔好因為呢啲西人影響到你善良嘅心。講唔該嘅人一定比較多」。

亦有人分享同類經歷，「我見過，做過好多次，之後小心眼，驚人話我偷佢嘢」、「應該只是少數人如此，我都久不久提途人背包打開了，大家都很友善」、「唔好唔開心，我都瀬過嘢，好心提醒人，啲人用煩厭嘅表情拉返埋個袋，唔該都冇聲」。