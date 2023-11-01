老公與初戀怎選？與初戀男友重逢出軌　人妻被要求離婚續緣陷兩難

「分手要狠，比相戀勇敢…」台灣1名人妻重遇10年前和平分手的初戀男友，舊情復熾後數次發生關係，形容雙方「個性、想法、對事情的觀念，還有肉體依然契合不已」，對方甚至「沉船」，揚言要和自己妻子離婚，同時要求初戀女友完成離婚手續，雙方重新一起。人妻陷入「兩男」之間深感困擾，她稱同時深愛丈夫和初戀男友，故意要求初戀男友先付200萬新台幣（約50萬港元），好讓他知難而退，料對方卻一口答應，更令她不知如何是好。多名網民都狠批樓主自私，紛紛留言指「好好愛護妳的家庭，激情過後，想法又是不一樣，不要把所有想的太美好，好好把握當下自己美好的家庭，加油」、「還是離婚跟初戀在一起吧，你老公值得更好的」。



樓主和初戀男友舊情復熾，數次發生關係，正疑惑應否離婚再一起。（示意圖/Getty Images）

樓主在「匿名公社」表示，約10年前和初戀男友和平分手，剛剛分手頭2年仍然斷斷續續聯絡，但直到對方出國工作，雙方才完全斷絕，她隨後認識另1名男子，2人已結婚生子。今年10月初出席同學會，沒料到初戀男友也在，雙方多年來首次見面，當晚聊得愉快，一起回憶以前種種幸福時刻，並交換聯絡方法，甚後單獨約出來見面，然後屢次發生關係。

樓主形容與初戀男友「個性、想法、對事情的觀念，還有肉體依然契合不已」，撇除2人已經結婚，簡直是絕配。初戀男友亦表現得「沉船」，依戀雙方關係，希望樓主給予1年時間，讓他返回日本離婚，同時要求樓主在這段時間和丈夫完成離婚手續。

面對丈夫和初戀男友，樓主不知如何選擇。（示意圖/Getty Images）

樓主沒有想到初戀男友會提出這樣的要求，「真的以為大家都是尋找發洩的出口而已」，她亦認為「雖然初戀是我的最愛」，但她也很愛丈夫，老公亦對她表現大方，所以樓主故意向初戀男友表示，她不願意貿然離婚，認為沒有保障，希望他支付200萬新台幣（約50萬港元），目的是讓對方知難而退，誰料初戀男友竟然答應，樓主形容心情苦惱，坦言無法放下丈夫和初戀男友，詢問如何揀選。

不少網民狠批樓主自私，紛紛留言指「好好愛護妳的家庭，激情過後，想法又是不一樣，不要把所有想的太美好，好好把握當下自己美好的家庭，加油」。但亦有人直持樓主與初戀男人在一起，「還是離婚跟初戀在一起吧，你老公值得更好的」、「勇敢追愛吧，人生就要笨一次才值得，剛好放過妳老公一馬，搞不好可以移民日本喔」。

（匿名公社）