鐵騎士孭寵物背囊飆車！哈士奇無助捲縮眼神死　友人代反駁遭炮轟

將大型犬放罝於狹窄的寵物背囊，未免太不人道吧！台灣有民眾日前於路上看見有雪橇犬（哈士奇）被放進狹窄的寵物背包，由主人揹着飆車，擔心狗隻安全，遂拍下照片分享至網上，質疑：「這樣算虐狗吧？」帖文引來極大迴響，不少人指責主人為博眼球，無視狗狗安全，留言中亦有多張圖片流出，證明該狗主是「慣犯」，常常做出有機會傷害哈士奇的行為。

疑似狗主友人不甘被罵，反駁網民指哈士奇「可樂」自願選擇該背包，「我們只負責拉拉鍊」，冷漠態度被批毫無反省，「身為牠的主人，連教狗進籠子都不會，真的可不可以不要養狗了」。當地政府動物保護處（動保處）事後回應，指相關行為已屬違法，若查明屬實，將會依法向狗主罰款。



台灣有民眾看到有鐵騎士將哈士奇放置背包，並於路上飆車。（Dcard圖片）

台灣高雄有民眾上周三（15日）於Dacrd以「這是虐狗吧？拜託幫高調」為題發帖，並附上1張相片，指在路上騎車時，看到前方鐵騎士把大型哈士奇裝在窄小的背包內駕駛，質疑：「這樣狗狗可以呼吸嗎？這樣算虐狗吧？」樓主指看到哈士奇貌似無法動彈，鐵騎士卻一路飆車，擔心狗狗會被嚇到，認為「大型犬塞成這樣太誇張了」。

相中男子行為引來網民眾怒，紛紛批評「養狗要帶出門就不要騎擋車（電單車）啊」、「擠成那樣怎麼呼吸？」、「百分之百覺得這樣一定很特別，塞成這樣好可愛，大家都在看我」、「這個裝貓咪我都覺得太擠」。

不少留言亦貼出類似圖片，指出相中男子疑為「慣犯」，曾多次被拍到將哈士奇裝在窄小背包，「這個騎士之前也有被發到FB，當時還有很多人說『他也許是要去買新包包的路上』，顯然不是啊，到底是能這樣裝幾次啊」。

樓主後來補充，拍下照片後已經向當地政府的動保專線舉報事件，因拍到完整車牌，他希望曾目擊相關情況的駕駛者或路人也一起檢舉，以爭加影響力。直至上周六（18日），樓主向當地動保局查詢後，確認案件正式受理，局方表示因為圖片顯示虐狗行為明確，且有提供車牌號碼，所以會向狗主作出懲罰。

事件不斷發酵，有疑似狗主的友人不甘被罵，表示「覺得我朋友很委屈」，反駁網民指狗狗「可樂」是自願跳進窄小背包，「牠聽到要『回家』，明明有兩個（寵物背包）可以選，偏偏要選小的，甚至自己躺好在裏面，我們只有負責拉拉鍊，還有太大的寵物包其實騎車時遇到窟窿反而會讓（狗隻）脊椎（受損）更嚴重，有時候真的覺得，沒有養狗的就噓（意指閉嘴）」。該網民又表示，「可樂」很黏主人，若獨自留在家裏會叫個不停，主人才會帶牠外出。

不過該番解釋不但沒有減退網民怒火，反而火上加油，狗主及友人同時被批毫無反省，「完全沒在檢討，寵物包太大根本不會壓迫到脊椎，那是你們買錯寵物包好嗎！要不就不要出門，要不就給我重新買過寵物包」、「你身為人類，身為牠的主人做不到管教跟教導自己的狗進哪一個籠子，連教狗進籠子都不會，真的可不可以不要養狗了」。面對眾人質疑，該名疑似狗主友人表示會轉達網民意見，但亦輕挑回覆「希望你外出上班依然能把自己的狗帶出門，去養一隻二哈，找一個適合的籠子出門」。

事件引來高雄市動物保護處（動保處）關注，處方指已透過車牌號碼，請警方聯絡狗主，派員了解後確認犬隻健康無損。處方續指，因犬隻被塞在箱內行為屬實，將依違反當地動保法第5條第2項，「飼主對於其管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害」，向狗主罰款新台幣1.5萬元至7.5萬元。動保處同時呼籲，飼主帶寵物出入公共場所，除了需要7歲以上的人伴同外，亦應善待寵物，箱籠要透氣通風，並以動物能四肢伸展為準。

（綜合）