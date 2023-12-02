為公屋打8年散工！港男二派美林邨1原因想拒絕　網民：發夢都想要

為理想公屋打足8年散工，兩次編配卻令人心灰！有港男發文稱近日公屋二派大圍美林邨，他以3人家庭身份排擴展市區單位，為符合入息限額已打散工8年，因為要照顧老人家，隔天就要看醫生，希望獲配青衣或荔景的單位，「見其他人都派到自己心水，有啲心灰」。

港男指其實曾獲派青衣長康邨的問題單位，但單位曾有人身故，而他家中又有小孩，「過唔到自己嗰關」，不過也沒計算編配額。許多網民大讚美林邨是上籤，認為交通便利、校網好，而且商場、戲院應有盡有，「發夢都想要美林」，前往青衣、荔景等地區也算方便，提醒他不可能為此打一輩子散工，「派到好就要」，否則只能向社工或議員求助，寫信向房署求情。



港男為公屋打散工8年，二派獲大圍美林邨，網民大讚派得好，但他想方便照顧患病老人家，只想要青衣或荔景的公屋。（資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖並分享照片，顯示曾獲派青衣長康邨、荃灣石圍角邨及沙田美林邨的單位，其中長康邨屬特殊單位不計1次配額，「剛死人所以唔要」，故首派是石圍角邨。他以3人家庭身份排擴展市區單位，今年11月20日收到二派美林邨，但因為要照顧老人家，正考慮是否博第三派，「唔熟嗰邊，想喺返青衣、荔景」、「見其他人都派到自己心水，有啲心灰」。

樓主表示，家中非同住老人家患病，隔日就要去看醫生，長期照顧的話，住太遠很不便。由於要符合公屋入息要求，他更已打了長達8年的散工，「我做足8年散工為咗等層（樓），又點不知排到咁樣」、「唔打散工又爆數」。獲派美林邨後他和家人商討，「噚日先畀屋企人話我黑仔」、「又唔係我派又唔係我抽，都唔關我事㗎」，擔心拒絕後「派咗馬鞍山就pX」。

港男已獲3次配屋，但因長康邨屬問題單位，即使拒絕也不計算配額。（fb群組「香港公營房屋討論區」圖片）

不少網民好奇樓主為何拒絕長康邨，「呢個世界有邊個位冇死過人」、「始終都係派樓唔係買樓， 邊有咁多自己心水」。樓主稱「死人我覺得冇乜所謂，因為起碼最10年20年咋嘛」，但因該單位有人身故是半年前的事，家中有小朋友有心理壓力，「真係過唔到自己嗰關」。

樓主明白公屋沒得挑選，其實首派石圍角時，已向房署反映要求，「點知二派派去大圍」。他強調不是要求新樓，「舊樓我冇所謂，近照顧老人家就得，眼見茘景好多空單位……」，又指如果先入住之後申請天倫樂調遷，一樣要等多年，「要等7年，7年之後都唔知喺咪度」，而且要搬兩次屋「好重皮」。

網民認為派公屋看運氣，樓主應實地看環境，而且1小時內的交通可以接受。（資料圖片）

其實很多留言提到美林邨是上選，「好好住，勁方便」、「發夢都想要美林」，建議港男先看看環境。亦有人大讚大圍交通四通八達，去青衣、荔景也是1小時內的事，「位於成個香港中心點，去邊都快。而且美林邨配套方便到你笑，樓下就有巴士站、的士站，行幾步大圍邨乜X都有得買，再行幾步圍方商場戲院買買行行乜都有。沙田校網排新界第一，派到呢度一定好啊」。

網民溫提派公屋全靠運氣，認為港男不可能打一輩子散工，「派到好就要」、「假如第三派唔方便，也要硬食」，又指他的情況可再寫信向房署求情，表示要照顧老人家，「我朋友都係要照顧他媽咪，佢有同房署講，第三次派咗係佢媽咪的隔籬幾座」。同時有人建議他先拿取老人家的醫生證明，「試吓去搵社工區議員幫手」，交代更多細節看可否幫手寫信。

（facebook群組「香港公營房屋討論區」）