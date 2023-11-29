公屋｜網民爆粗呻申請表格四度被退回　其中1個原因竟與簽名有關

公屋申請人需填寫並遞交申請表格，然而有網民日前就發文狂呻，稱已經4度被退回申請表。她指出，申請被退回除了因有資料漏填外，還有許多不懂填寫之處，而最令她最不解的就是因「簽名與前面不符」，害她要不斷練習簽名才敢正式簽到文件上。她表示已經找了社工幫忙，卻仍未能成功遞交申請，更批評房署退表解釋信「唔清唔楚」！但有部份網民就認為解釋信已相當明確，實乃樓主不夠細心，「細心少少填嘢啦不如」、「其實我覺得都寫得幾清楚啊」。



樓主指公屋申請表四度被退回，故發帖爆粗狂鬧。（FB圖片）

近日有公屋申請人在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，抱怨稱「畀申請公屋退回信搞到我炆」。樓主表示早兩年已經申請過一次，當時已有很多資料不懂填寫，最終被退回申請，於是她便「放棄咗唔搞住」。有了前車之鑒，今年第二次申請便找了社工幫忙，結果卻面對申請表第四度被退回，「點知咪又係三番四次咁彈返嚟黐X線！點叫我唔着丫？」。

最令她不解的是，文件當中出現問題的地方竟與簽名相關，「竟然有啲位圈住話我呢頁個簽名同前面不符囉！下下都咁X準咩簽得？」。她坦言「已經怕X咗」，更表示現時每次都要先練習數次才會正式在文件上簽名。

樓主又批評退表解釋信列寫退表原因處「不清不楚」，「下下都有嘢漏填，一係話我簽錯名，圈啲錯處又要圈到唔清唔楚咁！我問過好多人都話一次就搞掂啦！」。她上傳相關圖片向網民查詢，並表示「純粹想係呢到睇下有冇人都同我一樣咁麻煩／知唔知到底點算好？」。

樓主批評退表解釋信列寫退表原因處「不清不楚」，但部份網民就認為解釋信已相當明確。（FB圖片）

帖民引起網民熱議，部份網民留意到樓主上傳的照片中未有妥善遮去個人資料，認為她不夠細心，更表示房署的退表解釋信已相當明確，認為申請四度被退回是樓主個人問題，與他人無尤，「極有理由相信你係一個極唔細心嘅人，唔好話申請公屋，做人都窄窄哋，識講粗口冇用㗎，細心少少填嘢啦不如」、「你都識講好多人一次就得，你有社工跟都填唔到？」、「慢慢逐隻字睇清楚先，其實我覺得（解釋信）都寫得幾清楚啊」。

也有部份網民有與樓主相似的經歷，並建議她到房署找主任協助填寫，「我也試過不會填退回3次，帶上所有證明文件去房署排隊叫他幫你填實沒有錯」、「直接去樂富總署，對住主任面前填，我當年都係咁」、「笠晒啲資料去房署攞籌，有專人教你填，到時候少乜即知，再後補，會快好多同穩陣」。

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