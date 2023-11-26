彩虹邨重建｜港女獲派公屋單位成準住戶：點解仲派嘅　網民齊解答

逾60年樓齡的彩虹邨早前傳出重建消息，需時或至少20年，消息一出後，不少街坊關注未來去向，連準住戶都加入討論。有港女在網上表示，最近獲派彩虹邨丹鳳樓公屋單位，好奇為何重建在即，房署仍編配單位：「點解仲派嘅？」網民笑言「由建議、研究、討論、審批、執行、拆卸、起新樓，你估下幾年？」、「正，就快公布了，未公布前都會繼續派的，住幾年又有新公屋住」、「只係傳聞要拆、無正式講」。



樓主知道彩虹邨即將重建，但仍獲派彩虹邨丹鳳樓單位，好奇詢問：「彩虹邨是不是要拆了，點解仲派嘅？」（facebook群組「香港公營房屋討論區」圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」上載圖片，顯示收到房屋委員會寄出的信件，獲派彩虹邨丹鳳樓公屋單位。她得知彩虹邨即將重建的消息，好奇為何重建在即，房署仍編配單位：「彩虹邨是不是要拆了，點解仲派嘅？」

不少網民恭喜樓主將有新樓。（資料圖片/蘇煒然攝）

多名網民看過帖文，笑言現時只聞樓梯響，實際重建亦需時，故繼續編配單位是正常做法，「由建議、研究、討論、審批、執行、拆卸、起新樓，你估下幾年？」、「正，就快公布了，未公布前都會繼續派的，住幾年又有新公屋住」、「只係傳聞要拆、無正式講」，更有人大讚「丹鳳樓正到痺呀，樓下就係地鐵站」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）