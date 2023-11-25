男子店舖門前違泊多時！懷孕女店主屢勸不果　偷放輪胎氣慘被推倒

光天化日下，竟然推倒身懷六甲婦女！內地有男子因為停泊車輛於某店舖門外的行人路，惹來懷孕女店主不滿，即使曾被貼紙條提醒該處並非停車位，但他未有理會，與婦人爭執時更推倒對方。片段曝光引來網民討論，有人質疑男子「蝦女人」，「如果遇到個頭鐵男，他肯定好聲好氣，把車開走」；不過更多留言指出孕婦舉動涉違法，「人家沒發現開車上路，出車禍了等於謀殺」。



內地有男子與孕婦因泊位問題起爭執，突然出手推倒對方。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於河南市，11月21日有男子與孕婦起爭執，繼而推倒對方引來網民關注。從片段所見，有輛白色私家車停泊於某店舖門外的行人路，穿着黑衣的男車主正站在車尾，與懷孕女店主爭執，手持電話一度指罵對方，其後更上前將女店主推倒在地。女店主倒地時雙腳朝天，之後坐在地上，拿着手機報警求助。

女店主被推倒後肚子感到不適，醫生建議留院觀察。懷孕6個月的女店主表示，她平日早上8時開門營業，但男子經常把車停泊其店舖門口至10時多才離開，曾放多張紙條提醒對方門前不是停車位，可惜未獲理會，一怒之下才會將其輪胎「放了一點點氣」。

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有網民批評男子「欺善怕惡」，「遇到個女人而已，如果遇到個頭鐵男，他肯定好聲好氣，把車開走，下次也不敢停」、「大家注意不是停車位，這男的就是慣的，停遠點怎麼了，還打女人神經病」、「為啥不打電話給交警，來貼違停」。另有留言指出孕婦過於鹵莽，「我也懷孕6個多月，但我會忍，萬一流產是真不值當（得）」、「因為放了別人的胎氣，導致別人動了自己的胎氣」。

有人就認為事件中雙方都有錯，「推到孕婦不應該，偷放車胎氣也不應該」；不過更多人指孕婦舉動涉及刑事犯罪，「偷放車胎氣，可是要殺人啊」、「人家沒發現開車上路，出車禍了等於謀殺」。

（綜合）