不滿被當內地孕婦要咁做　小紅書女斥香港海關態度差：不應這樣！

由內地入境香港一定被問有無懷孕？有女生在小紅書發文大呻，稱過香港海關時被誤當孕婦，「用嚴厲斥責的態度攔截了」，最後要展示香港身份證，又認為即使她是內地人，態度也不應這樣，「願這世上少點討厭的人」。不少網民稱遇過同樣情況，批評港人總覺得內地女性想去香港生育，「香港戶口有幾馨香」；有留言解釋為何海關如此謹慎，與當年太多雙非孕婦到港產子有關，認為港人身份的確有吸引力，而海關大多只是簡單一問，「都是問完就走」。



樓主指自己是香港人，但由內地回港時被當內地孕婦，海關要求她出示香港身份證。（示意圖／資料圖片）

樓主在小紅書發文，大呻「很傷心…在香港海關被攔截，被當作孕婦」。她指，10月31日由內地回港，「被海關的阿姨用嚴厲斥責的態度攔截了，被當作內地孕婦」，她受驚下解釋自己是香港人，另1位海關人員行近客氣要求檢查身份證，查核後沒說什麼，但她心想自己即使是內地人，「態度也不應該是這樣」。

她又說，自己接觸過的內地海關都很友善，內地遇到的人知道她是香港人仍很友好，當日她才遇到好心大叔幫她到銀行拿票，「如果我是內地人，過來香港被這樣對待會很傷心」。

樓主稱該海關人員態度嚴厲，認為即使她是內地人，「態度也不應該是這樣」。（小紅書圖片）

樓主回憶小時候爸爸堅持不教家鄉話，怕萬一學會後說話會有口音，在香港會過得不好，曾傻乎乎以為爸爸是不是嫌她煩，「其實爸爸那些年來到香港，是不是受了很多委屈沒跟我們說？」。她想起過去回鄉時，有阿姨用家鄉話嘲諷爸爸只有女兒，爸爸氣得說「我有兩個很好的女兒」就離開，她當時沒聽明白，是堂弟後來解釋，「如果我會說家鄉話，我便可幫不太會說話的爸爸出一口氣了」、「願這世上少點討厭的人。大家都能被好好對待」。

不少女網民指，曾在入境香港時被問有沒有懷孕，的確令人惱火，「真孕婦懷了那麼明顯的肚子不問也看得出，不顯懷（孕）的說沒有你能怎麼查，剩下的沒懷孕的就純粹被冒犯」、「那時候我85斤小腹平坦，我回答沒有。海關在問一遍有沒有懷孕。我再回答沒有。然後海關又問了第三遍有沒有懷孕」。

但有女網民指兩次到港都未曾被問有沒有懷孕，另有人認為只是簡單一問沒大問題，「我每次去也每次被問，我各個女性朋友無論胖瘦也是每次被問，都是問完就走」。

有網民認為現時已不流行到香港生育。 （示意圖／資料圖片）

有網民認為港人總以為內地媽媽想過去生育，「香港戶口有幾馨香」、「現在已經不流行去香港生娃了」、「我朋友的媽媽二胎三胎都去香港生，不知道是不是因為超生怕罰款，後面的二胎三胎都是香港戶口的，搞不懂」。

部份網民解釋，「因為之前很多雙非孕婦去非法赴港產子」，港人的確怕內地媽媽去生育，而且許多人生小孩後沒有交醫療費用，所以海關才格外小心，「都是前些年有內地女去香港生孩子拿戶口搞的，真是丟人」。網民又說，由於香港護照免簽方便，「可以在香港打工、享受香港福利」，也不用面對內地高考，「港澳台同胞保送回內地高等院校，以及作為跳板前往海外留學」，一直具吸引力。

（小紅書）