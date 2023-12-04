貨車貼字條懇求勿抄牌　司機竟咁樣威脅：屋企等錢開飯　後續是…

違例泊車被警員炒牌很正常，留字條求情未必有用！有網民上載一1張相片，顯示1位名叫「賢仔」的貨車司機在車頭張貼字條，揚言若警員抄牌他就輕生，甚至動之以情，寫明「我賢仔求下你！屋企（媽媽和妹妹）等錢開飯！抄少張當幫手」。許多網民認出照片，事件其實發生於2015年，當年「賢仔」接受訪問時慨嘆送貨找不到泊車位，公司又拒絕為「牛肉乾」找數，他要照顧妹妹和母親才這樣做。舊事重提有網民發揮創意，笑言警員可留下類似內容字條，「大佬，我阿sir求下你！政府等錢開飯！抄多幾張當幫手」。



賢仔在貨車車頭張貼2張字條以死相脅，希望警員切勿抄牌。（facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)圖片」）

樓主在facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載相片，顯示1名叫賢仔的司機在貨車車頭張貼2張字條，其中1張寫道如果警員抄牌他會輕生，繼而形容自己「已經盡力！公司車…好快走」。另1張字條寫上「為咗抄牌，你可以有幾盡？生活迫人！問心無愧！大佬，我賢仔求下你！屋企（媽媽和妹妹）等錢開飯！抄少張當幫手」。

違例泊車是警方其中一項重點執法項目。（《嚦咕嚦咕新年財》電影截圖）

多名網民記得照片在2015年瘋傳，「好耐冇見賢仔啦」，亦有人更發揮創意，開玩笑指警員應該留下類似內容字條，「要跑數…好快手」、「為咗抄牌，我可以好盡！」，同樣「生活迫人！問心無愧」、「大佬，我阿sir求下你！政府等錢開飯！抄多幾張當幫手」。

相關照片當年熱傳時，賢仔曾接受傳媒訪問，他是90後，任職貨車司機2年多，胞妹仍在讀書，母親兼職洗碗工，賢仔每月收入只有萬多元，一度慨嘆送貨找不到泊車位，所以才會冒險違泊，公司拒絕為「牛肉乾」找數，他只能「硬食」。

（綜合）