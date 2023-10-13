誤坐東鐵頭等車廂被罰$1000　內地女委屈想不交罰款：不知者不罪

港鐵東鐵綫提供頭等車廂服務，但乘客享用前必須支付較高昂車資。1名女子在小紅書大呻，稱不知道東鐵綫分為頭等和普通車廂，所以和其他遊客隨便進入，豈料隨即被職員查票。女了被發現沒有支付相應車費，加上事發時沒有現金和銀行卡，所以被罰14日內須繳交1,000港元罰款。她在網上大嘆不知者不罪，詢問「要不要去交啊？不交會有影響嗎？」，網民看過留言指「不交再被抓到就不是罰$1,000的事情了」，亦有人質疑她不可能分不清頭等車廂，「只有其中1卡這樣，而且只要識字都不會弄錯」。



樓主直言「覺得很委屈，完完全全不知道有分頭等艙，就這樣被罰了1,000（港元）」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前到香港旅遊過後，乘搭東鐵綫返回深圳。由於她「不知道香港地鐵有分頭等艙和普通車廂」、「也不知道有罰款這件事」，所以與同行友人隨便進入1個車廂，站了幾個站後，見到有空位便坐下，一直坐到最後1站。其間職員上車查票，發現樓主沒有購買頭等車票，要求她出示證件，車廂內同有數名遊客表示不知道有頭等車廂，一起被帶走。

樓主形容「工作人員當時很兇」，因她「沒有現金也沒有銀行卡」，最終接了罰單，14日內須到港鐵服務台繳交1000元的罰款。她直言「覺得很委屈，微信掃碼預設的就是普通票，完完全全不知道有分頭等艙，就這樣被罰了1,000（港元）」，更問網民：「要不要去交啊？ 不交會有影響嗎？」

多名網民紛紛留言指「不交再被抓到就不是罰$1,000的事情了」，又質疑樓主不會分不清兩種車廂，「只有其中1卡這樣，而且只要識字都不會弄錯」、「裝什麼？明顯不一樣，地面和車門都寫明」、「有標識很明顯，車廂也有不同」。

港鐵在官網列明乘客一旦被發現乘坐頭等車廂，同時未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而，必須繳交1,000元附加費。（資料圖片）

根據樓主上載的徵收附加費通知書，職員寫上她事發時由上水前往羅湖。根據車費資料，以成人八達通進入普通車廂，車資為25.7港元，如果使用單程車票，車資則是27港元，一旦選乘頭等車廂，八達通及單程票車費分別是51.4和54元。

港鐵在官網列明，頭等車廂不設補票，遇上檢票員查票時， 乘客須出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等車廂，必須繳交附加費，費用為港幣1,000元。

（小紅書）