內地媽搭港鐵1原因誤用兒童票　被攔下罰$1,000　交錢崩潰痛哭

搭港鐵誤用小童票？有內地女子日前來港，在口岸準備回內地時，一出閘被警員攔下，要求她出示付款二維碼及港澳通行證，說要罰款1,000元，「我愣了，誇張說，就算我逃票，我少給，你罰10倍也不是這價」。由於她身上沒現金，找換店無法兌港元，當場哭了出來，幸好有便利店職員好心幫她換錢交罰款，交錢時哭到連警員都安慰她。她估計，因上次搭港鐵曾用支付APP幫女兒拍小童票價，忘記改回導致出事。

不少網民提醒，搭港鐵成人票和小童票拍卡時聲音不一，其實很容易發現，「這是誠信問題，錯了交點錢處理已經是算好的」。



樓主誤用小童票坐港鐵，被捉後要罰款1,000元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文，分享「在香港，成人用兒童票罰一千，親身經歷」，指今次當場哭了出來。她表示日前來港，由於上次曾帶女兒搭港鐵，當時女兒動作快沒拍卡就過了閘，她馬上打開微信二維碼幫女兒車費，於是APP就默認她使用兒童票。

今次來港，她忘了改回成人票，而內地地鐵二維碼沒兒童票及成人票可選，故她一直未為意，當她回口岸時，出港鐵被警員攔下來，「被攔那一刻，我真的不知道發生了什麼」，對方要求她出示搭港鐵二維碼及港澳通行證，接下來沒收了證件。

3個警員把她叫到一旁，跟她說罰款1,000元，「我愣了，誇張說，就算我逃票，我少給，你罰10倍也不是這價」。樓主知道解釋也沒用，但身上沒港幣及人民幣現金，只有微信錢包有錢，去找換店也要求她給現金。她當場流淚不知如何是好，怕不能回去，便去了便利店碰運氣，還好女店員好心幫她換了港幣，才成功交罰款後回家。

樓主上次帶女兒坐港鐵時，幫女兒付款後忘記將票改回成人票。（小紅書圖片）

回去簽署罰款單時，她一直在哭，「員警見我這樣，安慰我，知道我不是故意的，讓我以後來港要注意各種規定，不然後果很嚴重」，又說因為對方確認她不是故意才罰款了事，不然可能要上庭。樓主無奈道：「想給各位親們一句勸，在香港，一定要規範自己的行為，不然後果真的很嚴重。」

部份網民大呻也試過同樣原因被罰，發現要在支付APP點進票價才能更改， 好奇已實名登記，為何還可以選長者小童票價，「我覺得第一次應該可以寬恕罰個200算了」、「經常往返還是八達通吧」。

不少網民提醒，港鐵成人票和兒童票入閘聲音不同，很容易被人發現。（資料圖片）

網民提醒，港鐵付款時兒童票和成人票聲音不同，所以很容易被發現，「在香港這是很嚴重的事情，只罰款算好了，嚴重讓你上法庭」，又有留言提醒，攔截樓主及處理罰款的應該不是警察，相信是港鐵查票組人員。

資料顯示，港鐵職員如發現乘客未有繳付正確車資，或未持有有效車票乘搭港鐵，包括違規使用2元乘車優惠，及其他形式逃票，會根據《港鐵附例》向違例乘客徵收附加費。由6月25日起，罰款已增至1,000元，若乘客拒絕繳交附加費，或有重複逃票等情況，港鐵會向相關人士提出檢控，或轉交相關政府部門跟進。

（小紅書）