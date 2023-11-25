估下呢舊係乜東東？提示：見到唔會買　買咗唔會用　用咗唔會知

一個骨灰盒設計，憑什麼拿下2023年德國Red Dot Award紅點獎？



這是中國設計師@小火fa（萬荷）設計的骨灰盒，以「花苞」與「襁褓」作為設計靈感。

設計師説，在離開的時候，我們彷彿又回到嬰兒的大小，被某人温柔的擁入懷中。花苞也孕育着新的生命，也許這就是「保護珍貴之物」的形狀吧。

點圖放大瀏覽這勇奪Red Dot Award的骨灰盒：

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骨灰盒材質是調製的紙漿，顏色和觸感根據加入的花朵，樹皮，果殼等植物產生變化。觸感温暖，埋入土中後，會自然分解，和骨灰一起迴歸到自然的循環之中。

不少網友看完表示：有種想為這個骨灰盒死一次的衝動。還有網友表示：最喜歡這個骨灰盒的年輕人卻最用不上，屬於產品痛點了。

不知道你怎麼看待這個骨灰盒設計呢？

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