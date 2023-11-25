離譜！港女行馬路中央　司機響咹被罵：你呠乜X嘢　後續1句引嘩然

大地任我行系列再現！日前網上多個群組流傳1條車Cam（行車記錄器）片，顯示有女子公然行走於馬路中心，後方司機響咹示意她返回行人路，卻被反罵「你呠乜X嘢」，又威嚇「咁你咪車埋嚟囉」，態度囂張引來全網嘩然。有人狠斥「咁X勁唔走去行公主道」、「條路你㗎？阻X住晒」，又形容事件似圍方翻版；亦有人改編電影《流岷師表》金句，留下爆笑回應，「你唔行我咪唔砵囉」，「你唔砵我咪上返行人路囉」。



灣仔有女子於馬路上行走，後方司機響咹，雙方爆罵戰。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

涉事片段長約40秒，從車Cam畫面可見，事發於本月22日下午，片中車主於灣仔蘭杜街一直向前駛，前方卻有名女子大模廝樣於馬路上行走，更「愈行愈出」，大約10多秒後，司機忍不住響咹提醒對方，女子竟然回頭怒瞪車主，然後才施施然返回行人路路邊近欄杆位置。

車主停車後被女子質問「唔使呠呀嘛？你呠乜X嘢」，他解釋「你行咗好X耐啦，唔好X玩啦」，但對方以威脅態度稱「咁你咪車埋嚟囉」。車主無奈表示，正因為看見對方，才會響咹示意她返回行人路，豈料對方不依不撓指「咁宜家咪行X上咗囉，點X樣呀」，又問「咁你開唔X開（車）呀宜家」。

車主指若然對方早就行上行人路，他根本毋須響咹，引來女子不滿怒罵「關你X事呀」，車主不廿示弱反罵「傻X」，再被對方斥「X頭」，兩人對罵亦引來途人回望，片段至此告終。

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事後車Cam片被轉載至不同平台，網民群斥女子野蠻，「愈來愈多呢啲大地任我行」、「唔明點解佢行馬路仲要鬧人」、「條路你㗎？有行人路又唔行，阻Q住晒」、「散步去公園啦，喺馬路行Catwalk咁做乜」、「咁X勁唔走去行公主道」、「其實響咹可以係善意提醒留意路面情況，點解一定咁負面覺得係X緊你呢？」；亦有人讚揚司機表現冷靜，「呢位司機已經好忍耐」、「已經呠得好溫柔」。

有留言指「香港人習慣用響咹呠走人，遲早一獲俾人打死」，則引來他人反駁，「咁應該點？落車鋪紅地氈護送佢？」、「覺得自己無錯就唔使行返上行人路啦」。有人就以張家輝所拍的電影《流岷師表》金句作靈感，笑稱「你唔行我咪唔砵囉」，「你唔砵我咪上返行人路囉」。

據《道路交通條例》，行人不遵守交通燈號過馬路、攀越或穿過任何路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路、過馬路時疏忽地危害自身或他人安全及駕駛者的不當行為等都屬違法，違例者最高可被罰款2000元。

（綜合）