移民加拿大│不滿駕駛被響咹催促　港女停路中落車爆seed　結局是…

駕駛時最忌心浮氣躁！移民加拿大港人黃麗文（Fiona Yellow）於社交媒體發文，批評「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」，指她日前駕駛時突然被後車響咹「呠」，於是「爆seed」反擊。她指當下立刻「踩brake（剎車掣），推去P（P波，泊車檔），落車」，走到後車詢問對方響咹原因，後車司機未有多解釋，僅回應「Go now（現在走吧）」，黃麗文則嚴辭要求「Don't do it again（不要再這樣做了）」。

帖文引來網民熱議，不少網民讚黃麗文做得好，「停車熄匙拉手掣，落車睇清楚問清楚，正確做法」、「我都好唔鍾意啲人無啦啦呠我」、「做得好！同時也記得要小心自己嘅安全」。也有網民認為她的做法「影衰香港人」，但被其他網民反駁「我覺得佢冇錯喎，如果真係好似佢描述咁」。



移民加拿大港人黃麗文（Fiona Yellow）於社交媒體發文，批評「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」。（示意圖／gettyimages）

黃麗文（Fiona Yellow）周六（10月21日）於Facebook發文分享在加拿大駕駛的不愉快經歷，直指「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」，「往往『轉左』燈（交通燈）一着，就立即有車『呠』。唔係排第一嗰架車唔行，係前面架車行緊都『呠』喎」。

黃麗文自言「人生其中一樣最討厭嘅嘢就係人哋無啦啦呠我」，稱事發當日她排在交通燈前第1位，一見到「轉左」燈號亮起，已開始駕駛左轉。沒料後車仍然響咹「呠」聲催促，令她相當不滿，於是她「爆seed」反擊，「我踩brake（剎車掣），推去P（P波，泊車檔），落車」。

黃麗文（Fiona Yellow）周六（10月21日）於Facebook發文分享在加拿大駕駛不愉快經歷。（Facebook）

黃麗文慢慢行到後車位置，詢問司機是否發現她的車輛出問題。對方回應響咹目的，「I was asking you to go（我是叫妳快點開車）」。黃麗文聞言即反駁她當時正開車轉左，卻被對方的響咹聲阻礙，然後一直「眼神呆滯」望着對方。

最終後車司機唯有說「Go now（現在走吧）」平息事件，黃麗文則要求對方不要再隨便響咹，「If you honk at me, I'll think there is something wrong with my car. And now you just wasted our turn to turn left. Don't do it again（如果你對我響咹，我會以為我的車輛出現什麼問題。現在你只是在浪費我們左轉的時間。不要再這樣做了）」。

帖文引來網民熱議，不少網民讚樓主做法正確。（Facebook）

帖文引來網民熱議，不少網民讚黃麗文做法正確，「做得好！」、「型到」、「停車熄匙拉手掣，落車睇清楚問清楚，正確做法」、「我都好唔鍾意啲人無啦啦呠我」、「谷住谷住又真係幾唔舒服，不過可能我已經睇化晒，要呠由得佢」、「今日我無啦啦都俾人呠，總會有人覺得你唔啱。自己知無做錯就得。唔使理佢」。

也有網民認為黃麗文做法「影衰香港人」，但被其他網民反駁指「我覺得佢冇錯喎，如果真係好似佢描述咁」，同時提醒她出門在外要小心，「做得好！同時也記得要小心自己嘅安全」。