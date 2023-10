移民加拿大│不滿駕駛被響咹催促　港女停路中落車爆seed　結局是…

駕駛時最忌心浮氣躁!移民加拿大港人黃麗文(Fiona Yellow)於社交媒體發文,批評「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」,指她日前駕駛時突然被後車響咹「呠」,於是「爆seed」反擊。她指當下立刻「踩brake(剎車掣),推去P(P波,泊車檔),落車」,走到後車詢問對方響咹原因,後車司機未有多解釋,僅回應「Go now(現在走吧)」,黃麗文則嚴辭要求「Don't do it again(不要再這樣做了)」。

帖文引來網民熱議,不少網民讚黃麗文做得好,「停車熄匙拉手掣,落車睇清楚問清楚,正確做法」、「我都好唔鍾意啲人無啦啦呠我」、「做得好!同時也記得要小心自己嘅安全」。也有網民認為她的做法「影衰香港人」,但被其他網民反駁「我覺得佢冇錯喎,如果真係好似佢描述咁」。



移民加拿大港人黃麗文(Fiona Yellow)於社交媒體發文,批評「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」。(示意圖/gettyimages)

黃麗文(Fiona Yellow)周六(10月21日)於Facebook發文分享在加拿大駕駛的不愉快經歷,直指「多倫多啲人揸車真係好冇耐性」,「往往『轉左』燈(交通燈)一着,就立即有車『呠』。唔係排第一嗰架車唔行,係前面架車行緊都『呠』喎」。

黃麗文自言「人生其中一樣最討厭嘅嘢就係人哋無啦啦呠我」,稱事發當日她排在交通燈前第1位,一見到「轉左」燈號亮起,已開始駕駛左轉。沒料後車仍然響咹「呠」聲催促,令她相當不滿,於是她「爆seed」反擊,「我踩brake(剎車掣),推去P(P波,泊車檔),落車」。

黃麗文(Fiona Yellow)周六(10月21日)於Facebook發文分享在加拿大駕駛不愉快經歷。(Facebook)

黃麗文慢慢行到後車位置,詢問司機是否發現她的車輛出問題。對方回應響咹目的,「I was asking you to go(我是叫妳快點開車)」。黃麗文聞言即反駁她當時正開車轉左,卻被對方的響咹聲阻礙,然後一直「眼神呆滯」望着對方。

最終後車司機唯有說「Go now(現在走吧)」平息事件,黃麗文則要求對方不要再隨便響咹,「If you honk at me, I'll think there is something wrong with my car. And now you just wasted our turn to turn left. Don't do it again(如果你對我響咹,我會以為我的車輛出現什麼問題。現在你只是在浪費我們左轉的時間。不要再這樣做了)」。

帖文引來網民熱議,不少網民讚樓主做法正確。(Facebook)

帖文引來網民熱議,不少網民讚黃麗文做法正確,「做得好!」、「型到」、「停車熄匙拉手掣,落車睇清楚問清楚,正確做法」、「我都好唔鍾意啲人無啦啦呠我」、「谷住谷住又真係幾唔舒服,不過可能我已經睇化晒,要呠由得佢」、「今日我無啦啦都俾人呠,總會有人覺得你唔啱。自己知無做錯就得。唔使理佢」。

也有網民認為黃麗文做法「影衰香港人」,但被其他網民反駁指「我覺得佢冇錯喎,如果真係好似佢描述咁」,同時提醒她出門在外要小心,「做得好!同時也記得要小心自己嘅安全」。