運動後於健身中心沖涼　女教練驚揭有人從門縫偷拍　哭訴︰無人救

偷拍行為絕對不能容忍！新加坡一名26歲女健身教練在網上哭訴，指9月在當地1間健身中心做完運動後，使用現場浴室洗澡，其間發現被人從門縫用iPhone「低炒」偷拍，於是大聲呼救。她甚至在洗手間致電健身中心求助，可惜無人接聽，唯有報警求助。

中心負責人見到警員到場，反而責怪女教練沒有交由他私下處理。警員翻查閉路電視紀錄，見到兩名男子在女性浴室外徘徊，不排除和案件有關，正調查案件。涉事中心事後發表聲明，表示和受害人對話存有誤會，絕不容許風化案發生和「私了」，現正配合警方調查，希望盡快拘捕疑犯。



女受害人指被歹徒從門縫「低炒」偷拍。（Drealya Chen facebook影片截圖）

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26歲陳姓女教練洋名Drealya，在社交媒體和接受當地媒體訪問時交代事件，指出自己試過在公眾地方遭到偷拍，但今次是第一趟被人偷影裸體。事發9月29日，她首次前往涉事健身中心做運動，由傍晚6時做到晚上7時，隨後前往洗澡。該健身中心設有淋浴間和洗手間，每次只容許1人使用，鎖上門後無人可進，但門縫成為安全隱憂。

Drealya憶述，她脫掉衣服開啟水龍頭時，突然見到門縫位置有一部iPhone，鏡頭正正對住她，於是立即大聲呼救，甚至在浴室內致電健身中心求助。不過當時懷疑無人值班，所以求助無門，她「感到無助和被侵犯，非常震驚和顫抖」，只能選擇報警。

Drealya經常拍攝健身情況。（Drealya Chen instagram圖片）

中心負責人聞訊趕至了解，但Drealya表示，負責人態度咄咄逼人，質問她為何報警，而非先向他求助。負責人更一度要求警員離開，希望私底下處理事件，擔心影響中心聲譽。直到眾人翻看閉路電視片段紀錄，見到兩名中心男顧客在女性浴室外逗留，懷疑和案件有關，負責人才急急道歉。

Drealya批評負責人「只想維護健身中心聲譽，令到我覺得我才是做錯事一方」。由於她擔心偷拍照會被流出，事後根本無法正常工作，不但寢食難安，而且不敢出門2日。最終她決定鼓起勇氣公開事件，希望為自己討回公道，呼籲任何人若有相關資訊，可和她聯絡。

Drealya平日分享生活照。（Drealya Chen instagram圖片）

涉事健身中心其後發表聲明，向Drealya致以「最誠摯歉意」，表示雙方早前對話存有誤會，為此感到遺憾，強調中心一直不建議私底下和客戶解決問題，事後立即和警方合作，根據警方要求提供證據。中心又指已「採取許多預防措施確保會員安全」，不容忍偷拍行為，目前會努力和警方合作尋找疑犯。警方亦證實收到報案，調查仍在進行中。

（綜合）