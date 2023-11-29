車cam｜行人推車衝出橫過馬路　司機公審：正X街　網民反勸體諒？

亂過馬路反獲支持？日前有司機上傳車Cam（行車記錄器）片，指駛至葵芳一帶時突然有數位途人衝出馬路，橫過路中央跑向對面巴士站，當中甚至有人推着手推車。司機氣憤斥責他們「正PX」，並上傳影片公審他們。沒想到樓主「正義之舉」反被網民批評小事化大，更指該處日日都有人亂過馬路，也有街坊指該處行人路設施不足，竟勸樓主「體諒」。



有司機上傳車Cam片，指駛至葵芳一帶時突然有數位途人（紅圈示）衝出馬路，橫過路中央跑向對面的巴士站。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

日前有司機上傳車cam片至Facebook群組，從片段可見，當時司機駛至葵芳一帶，途經一巴士站時正巧有巴士埋站，這時有數位途人突然衝出馬路跑向對面的巴士站位置，甚至有人推着手推車慢慢走。司機即時收慢，而推手推車的路人亦停下腳步，在路中央等候車龍駛過。由於附近屋邨旁設有小巴上落客處，相信他們從該處圍欄缺口處衝出，再橫過馬路。

司機對他們亂過馬路的危險行為表示氣憤，發帖鬧爆「呢班正一pX」。但有部份網民就表示「一睇就知班人趕搭巴士，我會覺得得饒人處且饒人好啲，利申：有車牌日日揸車代步」、「又唔係非法過馬路」，遭到樓主強烈反對，「係巴士後面。好明顯唔係追車」、「咁都唔係非法。你都好好嘢」。

影片引起網民熱議，有網民認為樓主小事化大，並指出該處行人設施不足，勸樓主多體諒，「有咩問題？左右12米無行人過路設施就可以過馬路，你開車（路人）已經行咗出馬路，唔係夾硬衝出來喎，過唔切嘅又識停讓你過先」、「嗰到要行好遠先過到對面」、「第一日揸車？你咁燥底唔好揸車啦」、「你由細到大都未試過衝燈或亂過馬路？如果唔係，希望下次有你的同類人，見你一亂過馬路，揸車來炒低你這種pX！」。

從片段可見，司機在駛至該處前，曾經過行人天橋及斑馬線，但行人要兜一段路才能到達巴士站。有街坊表示「呢到日日都有人衝」、「葵芳每小時都係咁」，但亦有部份網民指出「呢到班守法X唔見晒嘅」、「亂過馬路喎」。

從片段可見，附近有行人天橋及斑馬線，但行人通通要兜一段路才能到達巴士站。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

據《道路交通規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處、身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道、不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可罰款2,000元。

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