好開心！中年漢自製軚盤「揸」巴士　網民讚可愛：快樂其實好簡單

每堂學車時間不多，亦未能自行練習，那還有什麼方法可以操練呢？網上有短片顯示有男子乘搭巴士時，在上層攜帶自製軚盤，並跟隨行車方向轉軚，動作流暢，引來網民熱議。有人估計對方正準備考牌，讚揚其學習態度，「不時坐車都實習，如果成功考到牌，俾人笑又有乜所謂」；不過亦有留言認真指其回軚方式未如理想，「轉咁多圈軚，180度掉頭都得」，認為男子若要考車牌，相信要勤加練習。



有中年漢自製軚盤乘搭巴士，並於上層模擬駕駛。（FB「好fashion呀你」圖片）

有市民在facebook群組「好fashion呀你」發布短片，標題寫道「自備軚盤」。從片段可見，有名中年男子坐於巴士上層首排座位，並拿着1塊疑似用紙皮自製的軚盤，當巴士轉右時，他亦跟隨將「軚盤」扭至右邊，其後回軚，然後再「擰頭」至右邊，貌似一眼關七地注意路面情況。

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不少網民讚揚片中男子專注「做自己」，「快樂其實可以好簡單」、「其實唔介意別人目光，不時坐車都實習，如果成功考到牌，俾人笑又有乜所謂」、「好欣賞佢嘅學習態度」、「個軚盤做得好靚！」、「有埋架生，識玩」、「睇片都感受到開心」、「不打擾其他人就OK」、「每個男人都有揸巴士夢」。

有人猜測男子可能即將要考巴士牌，或曾經是巴士司機，只是退休後仍熱愛揸巴士。不過就有細心網民留意到男子回軚方式未如理想，「扭左要3手軚，回右變4手，Fail」、「轉咁多圈軚，180度掉頭都得」、「回軚遲咗喎」。

（FB「好fashion呀你」）