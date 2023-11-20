大埔2大媽搭巴士分開坐孖位　雞啄唔斷大聲傾偈　乘客籲細聲被斥

當年「巴士阿叔」陳乙東因被同車少年乘客勸叫降低聲量，憤而在巴士上高聲怒斥少年，爆出「我有壓力、你有壓力」、「未解決」等金句成為一時熱話，時至今日，有港男在網上大呻，在大埔乘搭巴士，遇到2名「巴士大媽」前後分開坐在孖位上，其間一直雞啄唔斷大聲聊天，港男勸喻降低聲量，反被對方「鬧返轉頭」，情況近乎和「巴士阿叔」事件如出一轍。網民批評「前後分開坐又要好大聲傾偈真係好嘈，呢啲關乎個人修養公德心」、「佢行為唔好，但又真係無犯法」，亦有人建議「坐佢隔籬大聲播念佛機」、「一齊傾，佢講乜你講乜，要比佢大聲」。



2名女子前後分開坐在孖位，雞啄唔斷大聲傾計，樓主勸喻降低聲量，反被對方「鬧返轉頭」。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」表示，早前在大埔乘搭九巴路線271，上層有2名女子前後分開坐在孖位，「但係就一路喺度雞啄唔斷，不停喺度擰返轉頭傾」，由於聲量擾民，所以樓主叫她們「細聲啲，（大媽）仲鬧返轉頭」， 當時車上無人附和樓主，令他大感無奈。

「巴士阿叔」陳乙東因被勸叫降低聲量，憤而高聲怒斥少年，爆出「我有壓力、你有壓力」、「未解決」等金句，成為一時熱話。（網上影片截圖）

樓主同時上載長約2秒影片，可見她們當時正在聊天，但沒有她們斥責樓主的片段，網民批評「前後分開坐又要好大聲傾偈真係好嘈，呢啲關乎個人修養公德心」、「佢行為唔好，但又真係無犯法」，亦有人建議「坐佢隔籬大聲播念佛機」、「一齊傾，佢講乜你講乜，要比佢大聲」、「錄佢音，即刻大聲播，既然大家覺得冇問題」。

（facebook群組「大埔 TAI PO」）