床蝨殺入巴士？昆蟲座位旁爬行照瘋傳　小心6大黑點　九巴咁回應…

【床蝨／木蝨／香港／處理／滅蝨／Bed Bugs】床蝨殺入香港巴士？有網民於社交媒體發布相片，指在行走奧運站至屯門區的巴士車廂座位旁發現疑似床蝨。網民看後直呼恐怖，呼籲樓主要通知車長，「癲」、「有啲巴士真係蟲蟲屋嚟」，但有網民認為相中昆蟲並非床蝨，「好多巴士都有呢啲，佢哋會匿藏喺巴士最後嗰行啲冷氣位」。

九巴回覆《香港01》表示，未有發現相關情況或報告。九巴強調，一直重視車廂清潔，因應公眾近日關注，已加強清洗車廂次數，而每次清潔車廂時，會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施，九巴會密切注意車廂衞生情況，作出適切跟進。



有網民於社交媒體發布相片，指在巴士車廂座位旁發現疑似床蝨。（Facebook群組「真.屯門友」）

床蝨問題近日由法國、英國蔓延至港人熱門旅遊地韓國，不少人憂慮蝨患會否在香港社區爆發。而繼港鐵香港機場快線列車疑似出現床蝨後，巴士亦疑現蝨蹤。

有網民周日（11月12日）在Facebook群組「真.屯門友」發布多張相片，指在在巴士車廂座位旁發現疑似床蝨，「呢隻係咪？好細粒。巴士上影」。

從相片見到，巴士車廂座位旁，有1隻下半身看似透明、上半身淺啡色的昆蟲依附在近安全帶位置。樓主表示，由於不確定是否床蝨，故未有通知車長處理，「因唔肯定，唔敢搞大啊」。

網民看過相片後驚呼恐怖，「癲」、「係，蝨幼蟲」、「有啲巴士真係蟲蟲屋嚟」，但亦有網民質疑相中昆蟲未必是床蝨，「呢隻印象唔似係，不過其實好多巴士都有呢啲，佢哋會匿藏喺巴士最後嗰行啲冷氣位，有次巴士一開着個冷氣，上到上層好似入咗個蜜蜂竇咁」。也有網民表示，無論如何都應通知車長處理，「係（床蝨）嚟，其實唔肯定都通知車長，呢味嘢愈早搞愈好，散播好快」。

九巴回覆《香港01》表示，未有發現相關情況或報告。九巴強調，一直重視車廂清潔，因應公眾近日關注，已加強清洗車廂次數，而每次清潔車廂時，會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施，九巴會密切注意車廂衞生情況，作出適切跟進。

巴士6大藏蝨黑點要注意



針對蝨患，有滅蟲公司日前於Facebook發文拆解巴士藏蝨6大黑點，包括座位、座位旁扶手、車廂頂麻繩材質扶手、安全帶、座位靠窗邊盲點倒影位，以及充電插蘇。

該公司解釋，由於相關位置或不會頻密清潔或拆開清理，容易成為「藏有床蝨蛋嘅高頻率地段」，而且乘客會不時直接或間接觸碰上述位置，一旦這些位置有床蝨，或帶來「無數次複製輸入社區嘅危機」。

床蝨肆虐｜巴士6大藏蝨黑點！滅蟲公司：呢樣物品增惹蝨入屋風險