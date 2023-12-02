長沙灣路面有磚塊鬆脫　好心街坊自製告示提小心　網民讚：好有愛

較早前香港部份地區曾因極端天氣引起路陷，事件後多了市民關注路面狀況。日前有網民上傳照片到網上，指長沙灣道往太子方向有部份路面出現磚塊破碎鬆脫。如一時不察的確可能踩空，所幸有街坊製作簡易告示牌綁到欄杆上，上面用中英文寫上警告字句，提醒途人小心路面，熱心舉動獲網民大讚。



有街坊發現長沙灣道有部份路面出現磚塊鬆脫，於是製作簡易告示牌提醒途人小心路面。（「深水埗街坊會」FB圖片）

該網民在Facebook深水埗街坊群組發帖並上傳照片，表示日前途經長沙灣道南昌街口往太子方向時，留意到有人在路旁欄杆綁了小告示，前後雙面均寫上警告字句，提醒途人小心路面。原來該路段有部份磚塊破碎鬆脫，高低不平。據樓主所言，早前該路段前方曾發生過爆水管，「爆完水管將啲磚爆哂出嚟」。樓主上載照片為證，又在發現熱心街坊好心提醒他人後，大讚「呢個街坊好有愛」。

從照片可見，該名熱心街坊用一枝即棄筷子、硬紙、膠紙製作簡易告示牌，上面有1個向下的箭咀，並用中英文寫上警告字句，雙面分別為「小心 Be Careful」、「小心Watch out」。有網民看完照片後隨即通知相關部門。翌日已有工人重新鋪設該路段，工程期間，該告示牌仍然存在。

帖文引起網民熱議，不少人讚製作告示牌的人細心又好人，但同時有部份人擔心路況指「底下都係空的機會很高」、「真係會睇唔到」，更有人指「全港不知幾多依啲陷阱」，希望相關部門重視潛藏危機。有網民就認為部門反應尚算迅速，「快喎，琴日報今日修理」。

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