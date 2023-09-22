疑爆水管馬路驚現噴泉！工人「肉身堵洞」網民笑似沖涼　真相是…

他盡力了，但可惜塞不住！台灣日前流傳影片，拍到大馬路上出現「噴泉」，令附近路面出現積水，車輛駛過非常牙煙，但有1名赤膊工人竟嘗試「肉身堵洞」阻止水流噴出，畫面震撼網民，笑稱是「免費沖涼」。不過，當局回覆台媒查詢指，事件不是爆水管，而是進行管道滲漏維修，開孔後發現上游閥門關不起，令管內的清水溢出，搶修後路面已無積水。



有工人在馬路上用「肉身堵洞」，阻止清水噴出。（fb專頁「記者爆料網」影片截圖）

高雄有民眾目擊懷疑工人施工時挖破水管，令路面出現「噴泉」，facebook專頁「記者爆料網」上傳民眾拍的影片，指高雄鳳山鳳松路馬路有積水，工人懷疑施工不慎挖破了管道，想用身體擋住阻止水噴出來。該名工人原本用鐵板壓住噴水處，發現壓不住才整個人躺上去。

影片所見，馬路上出現一處「噴泉」，導致附近路面有大量積水，該工人赤膊只穿短褲躺在馬路上，四圍都是雪糕桶和汽車，疑想用「肉身堵洞」。附近店家表表示，工人搶修時本來成功塞住，後來又淹起來，電單車在積水馬路行駛很危險。

網民看完影片笑言工人似在洗澡，「天氣熱在那邊沖一下吧」、「免費沖涼，讚！」、「就留着讓民眾一起玩」。

當地工務局向台媒解釋，事件由拷潭淨水場的自來水管線爆管引起，當時自來水公司緊急派員處理，但要等管道內的水排空才能作修復。台水指，21日早上9時正在該路段進行送水幹管特殊接頭處滲漏維修，不是爆水管，職員在鋼管開孔後發現上游閥門無法關上，導致管道內的水流出，造成附近積水。派員調整閥門後，下午2時路已無積水。

（綜合）