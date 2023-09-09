黑雨水浸｜大埔男着人字拖行淤泥隧道　街坊勸阻不果　跣低下場慘

【黑雨／黑色暴雨／世紀雨災／百年一遇／大埔／天文台／水浸】本港9月7日至8日期間，經歷天文台139年有紀錄以來最嚴重的世紀大暴雨，黑雨下多區嚴重水浸，水退後部份道路仍是滿目瘡痍。今早（9日）有大埔街坊發文，指區內有隧道雨災後地面滿是淤泥，見到有男子穿着「人字拖」試圖通過，即大聲想叫停及教他改行路面，惟對方未有理會，最終下場超慘，「成個人跣低，變咗泥鴨」，故特意提醒街坊們今日盡量少行進行人隊道。網民亦藉此向清理污泥的工友致敬，但紛紛猜那男人為何不聽勸，「可能俾老婆鬧完」，又爆笑指「七月有人叫唔好擰轉頭呀」，網民則猜測1原因不回頭！



大埔街坊上傳區內隧道滿是淤泥，呼籲大家改行路面。（fb群組「大埔人大埔谷」圖片）

暴雨過後除了積水還有難以清理的淤泥。樓主在facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指今晨行經區內1條行人隧道時，裏面滿是淤泥，「 成條隧道臭氣熏天」，見到有個男人竟然「踢住人字拖」想穿過。

樓主覺不妙，原想教對方改行路面免生意外，「大概我唔係靚女，佢頭也不回，行咗幾步，成個人跣低，變咗泥鴨。唉！」。她勸街坊們如果今天要去大埔墟火車站，「搭K巴安全啲，否則少行行人隧道，行路面啦！」。

街坊指隧道內滿是淤泥，行過的人都相當吃力。（fb群組「大埔人大埔谷」圖片）

網民紛紛猜測男子未有理會樓主的原因，「可能俾老婆鬧完」、「七月有人叫唔好擰轉頭呀」、「我平日唔聽老婆話，如果之後俾我老婆知，我聽從個靚女嘅指示，實嬲死我，老虎都要當聽唔到咯」、「人家想做免費山泥SPA呀」。大家又安慰樓主，「大人大姐唔使擔心佢啦」、「見到咁嘅路都仲要行落去」、「心哋好巳經係絕世靚女」。

街坊互相提醒今日出門要注意安全，「路面情況仲係好差喎，各位出門真是要小心啲行」、「我見到個九巴司機好愁」、「借位向要清理呢啲污泥嘅工人，致謝」，有街坊又指負責清理淤泥的工人，「適當工具都無，玩死外判清潔工」。

（facebook群組「大埔人大埔谷」）