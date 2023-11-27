八旬母獲派單人公屋　港男呻失落「好失望」　爆內情遭網民罵不孝

今時今日獲派公屋單位和中六合彩無分別，理應值得慶祝，但有港男在網上大呻，其80歲母親近日獲派俗稱「老人屋」的1人公屋單位，自己「心情係有啲失落」，更稱「真係好失望」，更自爆其母並非自願搬出去，而是其妻要脅奶奶「唔去（搬走）就要離婚」，港男夾在母親和妻子之間左右為難，最終母親屈服搬往公屋獨居，但港男根本不想母親搬走。



不少網民鬧爆樓主不孝，「為個老婆放棄老媽，你真係衰」、「我係你媽會好傷心」、「你成家人搬走好過你阿媽搬」。



因家中的婆熄問題，樓主的母親被迫搬走獨居，他稱大感失落。（《一念無明》電影劇照）

樓主在「香港討論區」以「今日帶阿媽去簽老人單位」為題發帖，指其80歲母親獲分配老人公屋單位，近日簽署合約，「應該好開心嘅日子」，但自己「心情喺有啲失落」，因妻子當時揚言樓主母親「如果唔去（搬走）就要離婚」，母親最後搬往公屋獨居。

樓主形容自小被母親照顧，和母親同住20年包括婚後，「唔想阿媽1個人住」，但自己無從選擇，對於母親被人逼走，「真係好失望」。

樓主和母親同住20年，婚後夾在母親和妻子之間，大感無奈。（《一念無明》電影劇照）

不少網民怒斥樓主不孝，「為個老婆放棄老媽，你真係衰」、「我係你媽會好傷心」、「你成家人搬走好過你阿媽搬」、「問題係之前你老婆都接受到，為乜家陣又接受唔到佢老人家嘅呢？因乜事呢？去解決咗你老婆認為係出咗問題嘅問題，咁咪冇事囉」。

（香港討論區）